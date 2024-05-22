Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Said Bajuri Pilih Mundur dari Jabatan Sebagai Staf Ahli Tommy Kurniawan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |11:26 WIB
Said Bajuri Pilih Mundur dari Jabatan Sebagai Staf Ahli Tommy Kurniawan
Said Bajuri pilih mundur dari jabatan sebagai staf ahli Tommy Kurniawan (Foto: Instagram/bajurisaid)
JAKARTA - Saleh Ali Bawazier alias Said Bajuri ternyata sudah lima tahun berkecimpung didunia politik. Dia diketahui bekerja sebagai staf ahli anggota DPR RI sekaligus aktor, Tommy Kurniawan.

Namun, kesibukan barunya itu tak banyak diketahui publik.

Kepada awak media, Said Bajuri justru berencana berhenti dari jabatan tersebut. Ini karena dirinya merasa kelelahan dan ingin rehat.

"Insya Allah, cuma kayaknya ane melihat perpolitikan di sekarang ane pensiun dulu deh. Kalau ditanya kenapa, capek ya, mau Istirahat dulu," ujar Said Bajuri di Kawasan Senayan, belum lama ini.

Said kemudian menjelaskan aktivitasnya selama menjadi staf ahli Tommy Kurniawan. Dia mengaku bertugas membantu kesiapan rapat anggota DPR RI hingga penyambung lidah Tommy ke warga di Dapilnya.

Said Bajuri

Said Bajuri pilih mundur dari jabatan sebagai staf ahli Tommy Kurniawan (Foto: Instagram/bajurisaid)

Halaman:
1 2
