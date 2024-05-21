Yasmin Napper Antara Pacar dan Keluarga dalam Potret: Just Wanna Say I Love You

Yasmin Napper antara pacar dan keluarga dalam Potret: Just Wanna Say I Love You. (Foto: Instagram/@yasminnapper)

JAKARTA – Yasmin Napper menjadi salah satu cast dalam series terbaru Vision+, Potret: Just Wanna Say I Love You. Dia dipercaya menghidupkan karakter Nora yang memiliki kakak laki-laki dan kekasih.

Menariknya, hubungan Nora dengan kakak dan pacarnya sedang tidak baik-baik saja. Hal ini akan menghadirkan berbagai konflik dalam series yang dibintanginya bersama Michael Olindo tersebut.

Diadaptasi dari lagu-lagu populer band Potret, series ini memiliki delapan episode dengan cerita berbeda satu sama lain. Untuk episode yang dibintangi Yasmin Napper mengambil setting di Yogyakarta.

Series Potret: Just Wanna Say I Love You akan menjadi serial perdana Yasmin Napper yang diadaptasi dari sebuah lagu. Seluruh episode dalam series ini bisa Anda nikmati secara eksklusif di Vision+ dengan berlangganan.

