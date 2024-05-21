Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Yasmin Napper Antara Pacar dan Keluarga dalam Potret: Just Wanna Say I Love You

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |21:30 WIB
Yasmin Napper Antara Pacar dan Keluarga dalam Potret: Just Wanna Say I Love You
Yasmin Napper antara pacar dan keluarga dalam Potret: Just Wanna Say I Love You. (Foto: Instagram/@yasminnapper)
JAKARTAYasmin Napper menjadi salah satu cast dalam series terbaru Vision+, Potret: Just Wanna Say I Love You. Dia dipercaya menghidupkan karakter Nora yang memiliki kakak laki-laki dan kekasih. 

Menariknya, hubungan Nora dengan kakak dan pacarnya sedang tidak baik-baik saja. Hal ini akan menghadirkan berbagai konflik dalam series yang dibintanginya bersama Michael Olindo tersebut.

Diadaptasi dari lagu-lagu populer band Potret, series ini memiliki delapan episode dengan cerita berbeda satu sama lain. Untuk episode yang dibintangi Yasmin Napper mengambil setting di Yogyakarta.

Series Potret: Just Wanna Say I Love You akan menjadi serial perdana Yasmin Napper yang diadaptasi dari sebuah lagu. Seluruh episode dalam series ini bisa Anda nikmati secara eksklusif di Vision+ dengan berlangganan.

Anda bisa memilih Vision+ Premium yang menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Yasmin Napper antara pacar dan keluarga dalam Potret: Just Wanna Say I Love You. (Foto: Instagram/@yasminnapper)

Unduh aplikasi Vision+ melalui Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses www.visionplus.id. Ikuti akun @visionplusid di Instagram, TikTok, Facebook, dan X (sebelumnya Twitter).

Atau, Anda juga bisa menghubungi nomor 0888 8000 00 melalui chat WhatsApp. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

