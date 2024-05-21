Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Emma Elliott Ungkap Rasa Sepi setelah Putus dalam Lagu Lonely

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |16:19 WIB
Emma Elliott Ungkap Rasa Sepi setelah Putus dalam Lagu <i>Lonely</i>
Emma Elliott rilis single baru berjudul Lonely. (Foto: Instagram/@emmzte28)
A
A
A

JAKARTA - Emma Elliott resmi merilis single terbarunya, Lonely pada 3 Mei 2024. Lagu itu berkisah tentang perasaan kosong yang dirasakan seseorang setelah berpisah dengan kekasihnya. 

“Sebenarnya, ini tak hanya kisah tentang orang yang putus dan merasakan kesepian. Tapi ada sesuatu yang rumit yang dirasakannya setelah putus,” ujarnya saat berbincang dengan Okezone di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 20 Mei 2024. 

Emma Elliott menjelaskan, proses penciptaan Lonely bermula dari workshop yang dijalaninya bersama sang produser, Ilham, pada 2023. Rasa sepi yang dirasakannya kala itu, menjadi inspirasi penciptaan lagu tersebut. 

“Aku coba angkat tema itu dan menulis liriknya. Lalu lahirlah Lonely,” tutur penyanyi 20 tahun tersebut. 

Emma Elliott rilis lagu baru berjudul Lonely. (Foto: Instagram/@emmzte28)

Emma mengaku, penggarapan Lonely sempat tertunda beberapa bulan, karena dirinya disibukkan dengan kegiatan promosi lagu. Dia kemudian melanjutkan pengerjaan lagu tersebut pada awal tahun 2024. 

Melalui Lonely, Emma Elliott menyampaikan sebuah pesan khusus untuk penikmat musik bahwa tidak masalah jika ingin memilih untuk sendiri setelah mengakhiri hubungan dengan seseorang. 

“Tak masalah jika ingin memulai hubungan baru dengan orang lain. Tapi tak masalah juga jika pengin sendiri dulu. Walau pasti ada rasa sedih saat sendiri, tapi akan ada kekuatan untuk menerima semuanya,” ujar sang penyanyi.

Emma Elliot berharap, Lonely bisa disambut hangat para penikmat musik Indonesia yang tengah merasakan kesepian. “Sehingga lagu ini bisa mengurangi rasa sepi yang mereka rasakan.”*

Telusuri berita celebrity lainnya
