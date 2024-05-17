Irwan Chandra Berencana Merantau ke Amerika Gegara Kesulitan Cari Kerja di Indonesia

JAKARTA - Irwan Chandra mengaku sulit mendapat pekerjaan di dunia hiburan Tanah Air. Hal tersebut jelas sangat berdampak pada kebutuhan ekonomi dari pria yang berprofesi sebagai aktor sekaligus model yang hits di era 2000an tersebut.

Pria 48 tahun ini mengaku sempat ingin merantau ke Amerika untuk mengadu nasib. Dia bahkan sama sekali tak masalah jika harus menjadi pekerja kasar di Negeri Paman Sam.

"Saya sampai udah daftarin visa saya loh lima tahun, kerja kasar di Amerika. Tahun lalu udah mau berangkat, pas saya mau berangkat, ada kerjaan. Jadi Tuhan nggak izinin saya," ujar Irwan Chandra dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo.

Rencana itu tampaknya akan terus diusahakan agar segera terwujud. Mantan suami Monique Oktaviani tersebut juga akan menjual mobilnya demi mendapat modal berangkat ke Amerika.

"Bahkan abis ini, saya sakit ini, saya udah bilang sama Oki, bulan depan kalau saya nggak ada kerjaan, saya jual mobil saya berapa puluh juta juga nggak apa-apa untuk modal saya ke Amerika saya kerja," ucap dia.

Irwan Chandra bahkan sudah rela tak kembali ke Indonesia. Dia juga disinyalir telah menitipkan anaknya ke mantan istri demi mencari pekerjaan baru.

"Nggak balik lagi nggak apa-apa, saya udah titipin anak, suatu hari saya ada duit anak saya tinggal ke Amerika mengunjungi saya," tandasnya.

