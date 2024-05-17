Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irwan Chandra Berencana Merantau ke Amerika Gegara Kesulitan Cari Kerja di Indonesia

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |03:30 WIB
Irwan Chandra Berencana Merantau ke Amerika Gegara Kesulitan Cari Kerja di Indonesia
Irwan Chandra berencana merantau ke Amerika (Foto: Instagram/irwanchandra_ic)
A
A
A

JAKARTA - Irwan Chandra mengaku sulit mendapat pekerjaan di dunia hiburan Tanah Air. Hal tersebut jelas sangat berdampak pada kebutuhan ekonomi dari pria yang berprofesi sebagai aktor sekaligus model yang hits di era 2000an tersebut.

Pria 48 tahun ini mengaku sempat ingin merantau ke Amerika untuk mengadu nasib. Dia bahkan sama sekali tak masalah jika harus menjadi pekerja kasar di Negeri Paman Sam.

"Saya sampai udah daftarin visa saya loh lima tahun, kerja kasar di Amerika. Tahun lalu udah mau berangkat, pas saya mau berangkat, ada kerjaan. Jadi Tuhan nggak izinin saya," ujar Irwan Chandra dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo.

Rencana itu tampaknya akan terus diusahakan agar segera terwujud. Mantan suami Monique Oktaviani tersebut juga akan menjual mobilnya demi mendapat modal berangkat ke Amerika.

Irwan Chandra

Irwan Chandra berencana merantau ke Amerika (Foto: YouTube)


"Bahkan abis ini, saya sakit ini, saya udah bilang sama Oki, bulan depan kalau saya nggak ada kerjaan, saya jual mobil saya berapa puluh juta juga nggak apa-apa untuk modal saya ke Amerika saya kerja," ucap dia.

Irwan Chandra bahkan sudah rela tak kembali ke Indonesia. Dia juga disinyalir telah menitipkan anaknya ke mantan istri demi mencari pekerjaan baru.

"Nggak balik lagi nggak apa-apa, saya udah titipin anak, suatu hari saya ada duit anak saya tinggal ke Amerika mengunjungi saya," tandasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063197/irwan_chandra-MsFU_large.jpg
Irwan Chandra Ungkap Kisah soal Kebangkrutannya Gegara Tak Punya Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/33/3009665/irwan-chandra-akui-keterpurukan-hidupnya-dimulai-saat-cerai-dari-moa-EhSSe3ArdU.jpg
Irwan Chandra Akui Keterpurukan Hidupnya Dimulai saat Cerai dari Moa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/33/3009023/irwan-chandra-bangkrut-hingga-kesulitan-makan-dan-bayar-sewa-apartemen-wAIkpVY4Kq.jpg
Irwan Chandra Bangkrut hingga Kesulitan Makan dan Bayar Sewa Apartemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/33/3008654/irwan-chandra-nyaris-meninggal-usai-ususnya-pecah-saat-latihan-boxing-hingga-dijahit-15-jahitan-z3c52p0J9k.jpg
Irwan Chandra Nyaris Meninggal Usai Ususnya Pecah saat Latihan Boxing hingga Dijahit 15 Jahitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/11/33/2181517/irwan-chandra-bantah-pernah-halangi-pernikahan-mantan-istri-dan-lee-jeong-hoon-KslDKvzLWD.jpg
Irwan Chandra Bantah Pernah Halangi Pernikahan Mantan Istri dan Lee Jeong Hoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/09/01/33/683798/cxz2AERQnx.jpg
Baru Cerai, Irwan Chandra Belum Siap Nikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement