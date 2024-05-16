Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irwan Chandra Bangkrut hingga Kesulitan Makan dan Bayar Sewa Apartemen

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |05:05 WIB
Irwan Chandra Bangkrut hingga Kesulitan Makan dan Bayar Sewa Apartemen
Irwan Chandra bangkrut hingga kesulitan makan dan bayar sewa apartemen (Foto: Instagram/irwanchandra_ic)
A
A
A

JAKARTA - Irwan Chandra datang dengan kabar kurang menyenangkan, usai lama tak muncul di layar kaca. Dia mengaku bahwa saat ini sedang berada dalam kesulitan ekonomi karena sepi job.

Hal ini diceritakan Irwan saat berbincang dengan Melaney Ricardo. Pria 48 tahun itu bahkan mengaku sulit membayar sewa apartemen hingga bingung mencari makan karena tak punya uang.

"Separahnya itu ya seperti bulan depan saya udah mau bayar apartemen saya udah nggak punya duit. Dan bulan depan pun untuk biaya hidup saya makan saya udah nggak punya," ujar Irwan Chandra dikutip Rabu, 15 Mei 2024.

"Makanya saya tuh benar-benar cari job untuk saya sendiri, karena kena kasus sakit gini, sebelumnya saya mau ikut HSS, ya demi cepat dapat duit aja," sambungnya.

Irwan Chandra

Irwan Chandra bangkrut hingga kesulitan makan dan bayar sewa apartemen (Foto: Instagram/irwanchandra_ic)

Lebih lanjut, bintang Bidadari Mencari Sayap itu juga sempat mencari pekerjaan lain diluar industri hiburan. Tentunya, hal itu dilakukan hanya demi menyambung hidup.

Halaman:
1 2
