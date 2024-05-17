Biodata dan Agama Teuku Rassya, Putra Pertama Tamara Bleszynski

JAKARTA - Biodata dan agama Teuku Rassya banyak dicari usai sang ibunda, Tamara Bleszynski, mendadak curhat di media sosial. Dalam unggahannya, Tamara mengaku takut jika ditinggalkan oleh dua buah hatinya.

Melalui unggahan tersebut, mantan istri Mike Lewis ini mengingatkan agar kedua anaknya bisa lebih rajin untuk menemuinya. Termasuk untuk menyayanginya sebelum kelak dirinya meninggal dunia.

"Semoga kamu tidak lupa padaku, yang melahirkanmu. Datangilah, Sapalah, Jangan menunggu sampai ibumu dikubur, lalu berdoa. KASIH itu dimulai dari bagaimana kamu mengasihi orang tuamu. Terutama Ibumu," tulis Tamara Bleszynski.

Akan tetapi, baru-baru ini Tamara memberi penjelasan bahwa tulisannya bukan ditujukan untuk anak-anaknya. Akan tetapi, dia hanya sekedar menyalurkan hobinya dalam menulis puisi.

Biodata dan Agama Teuku Rassya (Foto: Instagram/teukurassya)





Sontak, banyak netizen yang mencari tahu soal biodata dan agama dari putra Tamara Bleszynski, Teuku Rassya.

Memiliki nama lengkap, Teuku Rassya Islamay Pasha. Tauku Rassya lahir di Batam pada 4 Februari 1999. Saat ini, usianya baru genap 25 tahun.

Akrab dipanggil Rassya, dia diketahui merupakan anak dari pernikahan pertama Tamara Bleszynski dengan Teuku Rafly.

Menganut agama Islam, Teuku Rassya dikenal sebagai seorang penyanyi sekaligus aktor Tanah Air. Dia diketahui pertama kali debut pada 2014 dan merilis single bertajuk Kamu.

Pada 2015, Rassya sempat berduet dengan sahabatnya, Aurel Hermansyah dan menyanyikan lagu berjudul Cinta Surga. Tak lama, ia pun bergabung dengan grup vokal The Freaks bersama Nikita Willy, Aliando Syarief, dan Calvin Jeremy.