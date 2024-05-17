Tamara Bleszynski: Tugasku di Dunia Telah Selesai

JAKARTA - Artis Tamara Bleszynski tengah ramai mencuri perhatian, gara-garanya mengaku takut dilupakan oleh anak-anaknya.

Belum usai soal ketakutannya itu, Tamara Bleszynski mengungkapkan kerinduannya kepada mendiang sang kakak, Teresa Bleszynski.

Lewat akun Instagram pribadinya, Tamara Bleszynski memperlihatkan potret lawas dirinya bersama sang kakak. Dalam keterangan unggahannya itu, Tamara Bleszynski tiba-tiba menyinggung soal kapan ia akan menyusul sang kakak yang sudah meninggal dunia.

"Hi sis, apa kabar di duniamu? Aku tau pasti kamu sedang bahagia di sana. Hi sis, pasti kamu juga sedang bertanya padaku… kapan nyusul sis?" tulis Tamara Bleszynski di Instagram @tamarableszynskiofficial, Kamis (16/5/2024).

Ibunda Teuku Rassya itu mengaku ingin segera menyusul Teresa Bleszynski. Setelah urusannya di dunia selesai.

"Yes sis….segera, setelah tugasku di dunia ini selesai yah sis. Yes sis, I miss you too," tambah Tamara Bleszynski.

Ibu dua anak itu bahkan ingin jumpa kembali dengan sang kakak meski hanya lewat mimpi. Di akhir keterangan lagi-lagi perempuan yang kini menetap di Bali itu menyinggung soal kematian.

"Jumpa kita nanti malam dalam mimpi yah. Tapi kalau sis sibuk atau aku sibuk ga apa-apa yah sis karena kita pasti jumpa dalam Damainya Doa," ujar Tamara Bleszynski.

"Tenang Sis…aku pasti nyusul sis, karena tiap-tiap yang hidup pasti mati," tutur Tamara Bleszynski.