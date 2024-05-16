Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Lamar Aaliyah Massaid, Komentar Fadly Faisal Tuai Sorotan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |10:29 WIB
Thariq Halilintar Lamar Aaliyah Massaid, Komentar Fadly Faisal Tuai Sorotan
Thariq Halilintar lamar Aaliyah Massaid, komentar Fadly Faisal tuai sorotan. (Foto: Instagram/@thariqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar resmi melamar Aaliyah Massaid, pada 15 Mei 2024. Lewat Instagram, Thariq membagikan momen saat dirinya berlutut dan meminta sang kekasih menikah dengannya.

Momen tersebut kemudian ramai dikomentari para artis Tanah Air, termasuk sang sahabat, Mahalini. Namun ada satu komentar yang cukup menarik perhatian warganet. 

Komentar tersebut datang dari Fadly Faisal yang merupakan kakak laki-laki Fujianti Utami Putri, mantan kekasih Thariq. Dalam komentarnya, @fadlyfsl_ menuliskan, "Congrats brok" yang dijawab Thariq dengan, "Nyusul ya Ai." 

Warganet kemudian ramai menanggapi komentar sang aktor saat diunggah ulang oleh akun @kaget.wak di TikTok. "Yang kemaren (Fuji) juga diginiin loh," ujar akun @risma********. 

Akun @Tiamu****** mengatakan, "Kira-kira nanti Fuji dan keluarga diundang enggak ya? Setidaknya sbagai teman baik." Akun @bocah***** menambahkan, "Kalau mereka menikah dan mengundang kamu, datang ya Fuji. Tunjukkan kamu baik-baik saja." 

Thariq Halilintar lamar Aaliyah Massaid, komentar Fadly Faisal tuai sorotan. (Foto: Instagram/@thariqhalilintar)

Momen Thariq Halilintar melamar sang kekasih sebenarnya sempat dibocorkannya kepada media saat wawancara pada 14 Mei 2024. Dia mengaku, sedang mempersiapkan sesuatu. Namun saat itu, dia masih enggan membocorkan rencana apa yang tengah dipersiapkannya. 

"Doakan saja ya semoga semua urusannya dilancarkan. Rencana menikah sih secepatnya. Sekali lagi, mohon doanya," ungkapnya kepada awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 6 Mei 2024. 

Halaman:
1 2
