HOME CELEBRITY MUSIK

Baru Dirilis, Lagu Aditya Mantari Tembus 2,7 Juta Views

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |02:01 WIB
Baru Dirilis, Lagu Aditya Mantari Tembus 2,7 Juta Views
Lagu Aditya Mantari tembus 2,7 juta views (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Aditya Mantari, yang dikenal sebagai seorang bassist dan content creator di TikTok dengan username @aditya.mantari, kini merambah dunia tarik suara. Setelah sering menampilkan kemampuan bernyanyinya di konten TikTok, Aditya baru saja merilis single terbarunya yang berjudul "Kisah Nyata".

Aditya Mantari percaya bahwa musik bukan hanya tentang membuat instrumen, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual dan salah satu media paling relevan untuk menyampaikan pesan.

Baru Dirilis, Lagu Aditya Mantari Tembus 2,7 Juta Views

“Lagu Kisah Nyata bercerita tentang seseorang yang terjebak dalam situasi sulit. Ia hanya bisa menangis, ingin pergi, ingin lepas, dan ingin tenang, tetapi sulit karena di sisi lain ia masih menyayangi pasangannya. Meskipun trauma, ia hanya bisa menerima keadaan ini, dan berharap suatu saat bisa berpisah,” ujar Aditya Mantari.

Single Kisah Nyata diproduseri oleh Santi Septiani. Dalam beberapa hari setelah dirilis, lagu ini telah menembus 2,7 juta penayangan di TikTok dan telah ditonton oleh 13 ribu penonton di YouTube.

Aditya Mantari berharap single Kisah Nyata dapat diterima dengan baik dan memberikan kesan mendalam bagi para pendengar.

(aln)

