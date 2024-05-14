Ray Surajaya Rela Kalah dalam Bercinta

JAKARTA - Ray Surajaya adalah nama yang tidak asing bagi penggemar cover lagu di YouTube, TikTok, hingga Instagram. Ray menampilkan kemampuannya dalam menyanyi dengan mengunggah video dirinya menyanyikan beragam lagu, mulai dari Eenie Meenie milik Justin Bieber, Tak Ingin Usai karya Keisya Levronka, hingga lagu Budi Doremi, Melukis Senja.

Hal ini menunjukkan bahwa dia bisa menyanyikan beragam jenis musik sambil menonjolkan suaranya yang khas. Pada pertengahan tahun 2024, Ray Surajaya akhirnya menunjukkan komitmennya dalam bermusik dengan merilis lagu berjudul Kalah.

Keseriusan Ray untuk mengeluarkan karya perdananya muncul dari dukungan penuh label musik Gajah Mada Record. Lagu "Kalah," yang menjadi lagu perdana Ray, diciptakan oleh Sualuddin, yang lebih dikenal dengan nama Udin Sedunia.

"Kalah akan menjadi soundtrack bagi semua orang yang pernah merasakan kekalahan dalam hubungan percintaan. Sebuah kekalahan yang muncul karena keadaan, yang menjadi awal dari hilangnya perasaan orang yang kita cintai. Memaksakan hubungan tersebut justru akan membuang tenaga, pikiran, dan cinta. Karena saat hubungan tersebut dipaksakan, malah akan terasa menyakitkan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah dengan mengalah dan merelakan orang tersebut pergi dari kehidupan kita,” ujar Ray Surajaya.

Semua perasaan itu dirangkum dalam lagu Kalah. Rasa itu makin terasa saat Ray Surajaya menyanyikan lagu Kalah. Meike Trisnadi sebagai Executive Producer dan Direktur Utama dari label musik Gajah Mada Record mengatakan, “Lagu ini sangat punya makna yang sedih, saya yakin Ray Surajaya bisa bawain dengan caranya sendiri dan menjadikan lagu ini lebih terasa sedih dengan suaranya yang khas..”

