Hard Gumay Ramal Artis A Bakal Alami Nasib Buruk, Ashanty: Cocoklogi!

JAKARTA - Hard Gumay menjadi salah satu peramal yang terawangannya seringkali tepat sasaran. Menariknya, para netizen sering kali ikut menebak-nebak inisial artis yang disebutkan oleh Hard Gumay dalam terawangannya.

Salah satunya soal artis berinisial A yang disebutnya akan mengalami nasib buruk.

Tidak diketahui pasti siapa sosok artis A ini, namun Hard Gumay sempat membeberkan beberapa ciri-ciri. Hal itu membuat netizen pun menduga-duga jika artis yang dimaksudh adalah Ashanty.

"Istri kedua artinya setelah berpisah (dengan) yang pertama, (artis A) jadi yang kedua," kata Hard Gumay.

Ashanty sebut ramalan Hard Gumay hanya cocoklogi (Foto: Instagram/ashanty_ash)





Terkait hal itu, Ashanty pun memberikan tanggapan. Ia merasa bahwa ramalan itu bukan ditujukan kepadanya, netizen hanya cocokologi saja.

"Hah? Bukan akulah kali. Terlalu cocokologi," kata Ashanty terkejut.

Sebab, artis berinisial A bukan hanya dirinya, ia berseloroh bahwa keluarganya dari mulai sang suami, anak menantu, semua berinisial A.