HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hard Gumay Ramal Artis A Bakal Alami Nasib Buruk, Ashanty: Cocoklogi!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |22:45 WIB
Hard Gumay Ramal Artis A Bakal Alami Nasib Buruk, Ashanty: Cocoklogi!
Ashanty sebut ramalan Hard Gumay hanya cocoklogi (Foto: Instagram/ashanty_ash)
A
A
A

JAKARTA - Hard Gumay menjadi salah satu peramal yang terawangannya seringkali tepat sasaran. Menariknya, para netizen sering kali ikut menebak-nebak inisial artis yang disebutkan oleh Hard Gumay dalam terawangannya.

Salah satunya soal artis berinisial A yang disebutnya akan mengalami nasib buruk. 

Tidak diketahui pasti siapa sosok artis A ini, namun Hard Gumay sempat membeberkan beberapa ciri-ciri. Hal itu membuat netizen pun menduga-duga jika artis yang dimaksudh adalah Ashanty.

"Istri kedua artinya setelah berpisah (dengan) yang pertama, (artis A) jadi yang kedua," kata Hard Gumay.

Ashanty

Ashanty sebut ramalan Hard Gumay hanya cocoklogi (Foto: Instagram/ashanty_ash)


Terkait hal itu, Ashanty pun memberikan tanggapan. Ia merasa bahwa ramalan itu bukan ditujukan kepadanya, netizen hanya cocokologi saja.

"Hah? Bukan akulah kali. Terlalu cocokologi," kata Ashanty terkejut.

Sebab, artis berinisial A bukan hanya dirinya, ia berseloroh bahwa keluarganya dari mulai sang suami, anak menantu, semua berinisial A.

Berita Terkait
Anang Hermansyah Tegaskan Tak Terima Bayaran Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Filipina
Anang Hermansyah dan Ashanty Ternyata Sengaja Berhenti Bawakan Lagu Rindu Ini di SUGBK
Alasan Anang Hermansyah dan Ashanty Disoraki Suporter Timnas Indonesia Hingga Walkout di GBK
Anang Hermansyah dan Ashanty Sampaikan Permintaan Maaf Usai Dianggap Rusak Momen Kemenangan Timnas
Ashanty Ternyata Ditawari Nyanyi 2 Lagu, Sebelum Insiden Disoraki Satu Stadion
Anang Hermansyah dan Ashanty Beri Penjelasan Usai Disoraki Penonton saat Tampil di GBK
