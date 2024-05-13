All 4 One Gelar Konser 30 Tahun Berkarya di Jakarta, Christian Bautista Jadi Opening Act

All-4-One gelar konser 30 tahun berkarya di Jakarta (Foto: Instagram/all4onemusic)

JAKARTA - All-4-One siap menggelar konser di Ballroom Pullman Jakarta, Central Park pada 23 Juni 2024. Konser grup vokal asal Amerika itu digelar dalam rangka perayaan 30 tahun.

Konser yang dipromotori oleh Tomita Entertainment ini juga bakal melibatkan penyanyi, Christian Bautista. Rencananya, Christian akan menjadi penampil pembuka sebelum aksi panggung All-4-One.

CEO Tomita Entertainment, Yanti, menjelaskan alasan pihaknya mengundang All-4-One manggung di Jakarta.

Dia menilai, quartet yang beranggotakan Tony Borowiak, Jamie Jones, Delious Kennedy, dan Alfred Nevarez tersebut menjadi salah satu boyband yang paling dinanti fansnya di Tanah Air.

"Untuk liburan musik Indonesia, dan All-4-One itu lagunya long lasting. Kebetulan tahun ini 30 tahun, biar kita bisa bernostalgia dengan masa lalu," ujar Yanti dalam jumpa persnya di kawasan Central Park, Jakarta Barat, Senin, 13 Mei 2024.

Selain itu, Yanti menyebut, penampilan Christian Bautista juga tak kalah penting untuk dinikmati pecinta musik 2000an awal.

Yanti mengatakan kedatangan Christian Bautista dalam konser All-4-One 30 Years Anniversary Tour ini terasa spesial mengingat penyanyi asal Filipina ini sering berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia.

"Kalau liat range umur, Christian Bautista, fansnya sudah seumuran saya, jadi pasti cocok lah, kita nostalgia dulu, makanya kita gaet. Kebetulan udah berapa lama dia nggak dateng ke Indonesia, jadi kepikiran buat bawa Christian Bautista, kebetulan jadwalnya cocok," ucap Yanti.