HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terbang dari Afrika, Raffi Ahmad Tepati Janji Jadi MC Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |22:01 WIB
Terbang dari Afrika, Raffi Ahmad Tepati Janji Jadi MC Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini
Raffi Ahmad jadi MC pernikahan Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad turut hadir di pernikahan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini. Terbang langsung dari Afrika, Raffi tak cuma menjadi tamu undangan, tapi juga MC gratisan di pernikahan Iky dan Lini.

Momen itu diunggah dalam akun TikTok, @sobatmanfaat_. Raffi yang juga menjadi MC bersama Patricia Gouw ini mengatakan terbang langsung dari Afrika untuk memenuhi janjinya sebagai pemandu acara di pernikahan putra Sule itu.

Terbang dari Afrika, Raffi Ahmad Tepati Janji Jadi MC Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

“Aku dari Afrika mendarat siang, cuma untuk kado MC. Aku nih kado jadi MC ini,” ungkap Raffi, Jumat (10/5/2024).

Raffi mengungkap dirinya kebingungan mencarikan kado yang pas untuk pernikahan Iky dan Mahalini. Karenanya, ia menjanjikan jadi MC tanpa dibayar di momen spesial dua sejoli itu.

“Aku tuh bingung mau ngasih kado apa buat dia (Rizky) ya sudahlah gue jadi MC gratis aja. Ini buat Rizky Febian dan Mahalini,” ucap Raffi Ahmad.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
