Terbang dari Afrika, Raffi Ahmad Tepati Janji Jadi MC Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini

JAKARTA - Raffi Ahmad turut hadir di pernikahan penyanyi Rizky Febian dan Mahalini. Terbang langsung dari Afrika, Raffi tak cuma menjadi tamu undangan, tapi juga MC gratisan di pernikahan Iky dan Lini.

Momen itu diunggah dalam akun TikTok, @sobatmanfaat_. Raffi yang juga menjadi MC bersama Patricia Gouw ini mengatakan terbang langsung dari Afrika untuk memenuhi janjinya sebagai pemandu acara di pernikahan putra Sule itu.

“Aku dari Afrika mendarat siang, cuma untuk kado MC. Aku nih kado jadi MC ini,” ungkap Raffi, Jumat (10/5/2024).

Raffi mengungkap dirinya kebingungan mencarikan kado yang pas untuk pernikahan Iky dan Mahalini. Karenanya, ia menjanjikan jadi MC tanpa dibayar di momen spesial dua sejoli itu.

“Aku tuh bingung mau ngasih kado apa buat dia (Rizky) ya sudahlah gue jadi MC gratis aja. Ini buat Rizky Febian dan Mahalini,” ucap Raffi Ahmad.