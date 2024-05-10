Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Miris, Pelawak Senior Diding Boneng Tinggal Sendirian di Kontrakan Sempit

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |17:01 WIB
Miris, Pelawak Senior Diding Boneng Tinggal Sendirian di Kontrakan Sempit
Diding Boneng hidup miris di kontrakan sempit (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Diding Boneng, pelawak senior era 1970-an tersebut hidup sendirian di kontrakan tiga petak yang cukup sempit.

Pria 74 tahun itu rupanya memiliki alasan khusus memilih hidup seorang diri di kontrakan kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat.

Miris, Pelawak Senior Diding Boneng Tinggal Sendirian di Kontrakan Sempit

Saat ini, Boneng tengah mengajar teater bersama komunitas setempat. Dia pun terkendala jarak sehingga harus mencari tempat tinggal sementara yang jauh dari rumahnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

"Saya ada problem bolak-balik ngajar, kadang saya kehabisan kendaraan, karena latihannya sore sampai malam, kadang udah nggak ada kereta ke Jakarta dari Bekasi, makanya saya carilah kontrakan atau kos di Tambun," jelas Boneng dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Jum'at (10/5/2024).

"Jadi sekarang saya lebih banyak di Tambun, sendirian," sambungnya.

Boneng yang mendedikasikan hidupnya sebagai guru teater juga menceritakan keadaan hidupnya saat ini.

Meski sudah berusia lanjut, Boneng mengaku masih semangat dalam mendedikasikan hidupnya sebagai seniman teater.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement