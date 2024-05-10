Miris, Pelawak Senior Diding Boneng Tinggal Sendirian di Kontrakan Sempit

JAKARTA - Diding Boneng, pelawak senior era 1970-an tersebut hidup sendirian di kontrakan tiga petak yang cukup sempit.

Pria 74 tahun itu rupanya memiliki alasan khusus memilih hidup seorang diri di kontrakan kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat.

Saat ini, Boneng tengah mengajar teater bersama komunitas setempat. Dia pun terkendala jarak sehingga harus mencari tempat tinggal sementara yang jauh dari rumahnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

"Saya ada problem bolak-balik ngajar, kadang saya kehabisan kendaraan, karena latihannya sore sampai malam, kadang udah nggak ada kereta ke Jakarta dari Bekasi, makanya saya carilah kontrakan atau kos di Tambun," jelas Boneng dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Jum'at (10/5/2024).

"Jadi sekarang saya lebih banyak di Tambun, sendirian," sambungnya.

Boneng yang mendedikasikan hidupnya sebagai guru teater juga menceritakan keadaan hidupnya saat ini.

Meski sudah berusia lanjut, Boneng mengaku masih semangat dalam mendedikasikan hidupnya sebagai seniman teater.