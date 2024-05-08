Dorman Borisman Sempat Diagnosa Infeksi Paru-Paru Sebelum Meninggal Dunia

JAKARTA - Duka mendalam masih dirasakan keluarga aktor senior Kardiman alias Dorman Borisman. Diketahui, Dorman meninggal dunia di usia 73 tahun lantaran komplikasi beberapa penyakit.

Kesedihan itu memuncak ketika di detik-detik terakhir dokter mendiagnosa bahwa aktor Surat Kecil Untuk Tuhan tersebut mengidap infeksi paru-paru. Diagnosa tersebut bahkan diungkapkan satu hari sebelum Dorman akhirnya wafat.

Padahal berdasarkan keterangan istri Dorman Borisman, Sukowati, sejumlah tindakan pun telah dilakukan untuk membuat kondisi suaminya kembali seperti semula. Namun, Dorman tak kunjung sembuh hingga meninggal dunia.

"Kemarin di diagnosa infeksi paru-paru juga tetapi buat kami sedih bahwa ketika kritis itu sangat cepat sekali," ujar Sukowati saat ditemui di TPU. Susukan Ciracas, Jakarta Timur Rabu (8/5/2024).

Dorman Borisman sempat didagnosa idap infeksi paru sebelum wafat (Foto: Selvianus/MPI)

Meskipun dalam kondisi kritis, Sukowati mengatakan bahwa sebelum Dorman berpulang, suaminya sempat dipindahkan ke ruang rawat. Namun tak lama, ia kembali ditempatkan di ruang ICU.

Bahkan beberapa ventilator melekat di tubuh Dorman dan ia pun sempat mengalami masa kritis pada pukul 15.00 WIB, sebelum meninggal dunia.

"Sabtu Minggu itu sampai kemarin di tempel ventilator sempat dilepas untuk pindah ke ruang perawatan tetapi bagaimana bisa dipulangkan kalau badannya banyak yang nempel," jelas Sukowati.

"Saya dianjurkan belanja di hari kemarin tetapi jam 3 itu kritis akhirnya Allah berkehendak di hari itu," tambahnya.