Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Betharia Sonata Alami Stroke, Willy Dozan Setia Menemani

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |20:45 WIB
Betharia Sonata Alami Stroke, Willy Dozan Setia Menemani
Betharia Sonta alami stroke, Willy Dozan setia menemani (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi senior Betharia Sonata datang dengan kabar kurang menyenangkan. Pasalnya muncul foto ibu dari Leon Dozan ini saat tengah terbaring di ranjang rumah sakit.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @kagetwak. Akun tersebut mengunggah ulang postingan salah satu portal berita yang menyebut Betharia Sonata mengidap stroke.

Dalam postingan tersebut, Betharia terlihat tengah tidur di atas ranjang rumah sakit dengan infusan di tangan. Wajahnya nampak pucat dalam foto tersebut.

Terlihat pula mantan suami Betharia Sonata, Willy Dozan yang menemaninya di rumah sakit. Aktor laga itu memegang tangan sang mantan istri seakan memberikan kekuatan kepadanya.

“Semoga lekas diberi kesembuhan bu Betharia Sonata,” bunyi tulisan dalam unggahan akun tersebut.

Betharia Sonata

Betharia Sonta alami stroke, Willy Dozan setia menemani (Foto: TikTok)


Namun hingga berita ini dimuat belum diketahui kabar pasti kondisi pelantun Hati Yang Terluka ini. Dari pihak keluarga pun belum memberi tanggapan.

Video tersebut sudah disaksikan lebih dari 2,2 juta akun dan mendapat ribuan komentar dari netizen yang memberi dukungan dan doa kepadanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053478/betharia_sonata-cLCJ_large.jpg
Kronologi Betharia Sonata Alami Stroke Ringan, Bermula dari Pesta Ulang Tahun Nia Daniaty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053437/betharia_sonata-2K8b_large.jpg
Betharia Sonata Ungkap Kondisi Terkini Dirinya Usai Terserang Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/33/3051985/betharia_sonata-mAPj_large.jpg
Betharia Sonata Harus Jalani Terapi Wicara Usai Sembuh dari Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/33/3008217/hetty-koes-endang-jenguk-betharia-sonata-tersenyum-bersama-penuh-kehangatan-4ZGNn21Eoy.jpg
Hetty Koes Endang Jenguk Betharia Sonata, Tersenyum Bersama Penuh Kehangatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005663/gejala-stroke-buat-betharia-sonata-alami-gangguan-penglihatan-dan-kesulitan-berbicara-LONgCT8DtE.jpg
Gejala Stroke Buat Betharia Sonata Alami Gangguan Penglihatan dan Kesulitan Berbicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005601/betharia-sonata-alami-gejala-stroke-gara-gara-gula-dalam-tubuhnya-sentuh-angka-300-sDnMnguqXf.jpg
Betharia Sonata Alami Gejala Stroke Gara-Gara Gula dalam Tubuhnya Sentuh Angka 300
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement