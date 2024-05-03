Betharia Sonata Alami Stroke, Willy Dozan Setia Menemani

JAKARTA - Penyanyi senior Betharia Sonata datang dengan kabar kurang menyenangkan. Pasalnya muncul foto ibu dari Leon Dozan ini saat tengah terbaring di ranjang rumah sakit.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @kagetwak. Akun tersebut mengunggah ulang postingan salah satu portal berita yang menyebut Betharia Sonata mengidap stroke.

Dalam postingan tersebut, Betharia terlihat tengah tidur di atas ranjang rumah sakit dengan infusan di tangan. Wajahnya nampak pucat dalam foto tersebut.

Terlihat pula mantan suami Betharia Sonata, Willy Dozan yang menemaninya di rumah sakit. Aktor laga itu memegang tangan sang mantan istri seakan memberikan kekuatan kepadanya.

“Semoga lekas diberi kesembuhan bu Betharia Sonata,” bunyi tulisan dalam unggahan akun tersebut.

Betharia Sonta alami stroke, Willy Dozan setia menemani (Foto: TikTok)





Namun hingga berita ini dimuat belum diketahui kabar pasti kondisi pelantun Hati Yang Terluka ini. Dari pihak keluarga pun belum memberi tanggapan.

Video tersebut sudah disaksikan lebih dari 2,2 juta akun dan mendapat ribuan komentar dari netizen yang memberi dukungan dan doa kepadanya.