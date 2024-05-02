Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Ruben Onsu, Artis yang Sudah 2 Bulan Pisah Rumah dengan Istri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |19:05 WIB
Biodata dan Agama Ruben Onsu, Artis yang Sudah 2 Bulan Pisah Rumah dengan Istri
Biodata dan agama Ruben Onsu (Foto: Instagram/ruben_onsu)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Ruben Onsu banyak dicari usai Sarwendah mengakui jika dia sudah tak tinggal serumah dengan sang suami selama dua bulan. Pengakuan Sarwendah jelas membuat netizen kaget, terlebih pasangan tersebut bisa dikatakan cukup harmonis.

Ruben Samuel Onsu lahir di Jakarta pada 15 Agustus 1983. Saat ini, pria yang akrab disapa Ruben Onsu itu telah genap berusia 40 tahun dan merupakan seorang artis multitalenta.

Kakak kandung dari Jordi Onsu ini diketahui aktif di dunia hiburan sejak 1998. Awalnya, ia bergabung dengan Lenong Bocah hingga mendapatkan banyak tawaran bermain sinetron, film, memandu acara hingga bernyanyi.

Selain dikenal sebagai artis, Ruben juga merupakan seorang pengusaha. Bisnis yang dibangunnya bukan hanya bergerak dibidang food & beverages tetapi juga fashion hingga media service bernama Media Onsu Perkasa (MOP).

Ruben Onsu

Biodata dan agama Ruben Onsu (Foto: Instagram/ruben_onsu)


Sebagai seorang presenter, Ruben pun diketahui cukup sering menyabet penghargaan. Salah satunya Panasonic Awards di 2009, 2012, 2018 dan 2019.

Pada 22 Oktober 2013, Ruben Onsu memutuskan untuk menikahi personel girlband Cherrybelle, Sarwendah. Keputusan tersebut dilakukan usai 1 tahun lebih mereka berpacaran.

Sampai saat ini, Ruben dan Sarwendah telah dikaruniai dua anak perempuan bernama Thalia dan Thania. Lalu, pada Juli 2019 Ruben dan Wenda mengangkat seorang anak bernama Betrand Putra Onsu.

Kini, rumah tangga Ruben dan Sarwendah tengah diterpa isu ketidakharmonisan. Pasalnya sudah dua bulan lamanya dia dan istri memilih untuk pisah rumah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement