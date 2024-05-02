Biodata dan Agama Ruben Onsu, Artis yang Sudah 2 Bulan Pisah Rumah dengan Istri

JAKARTA - Biodata dan agama Ruben Onsu banyak dicari usai Sarwendah mengakui jika dia sudah tak tinggal serumah dengan sang suami selama dua bulan. Pengakuan Sarwendah jelas membuat netizen kaget, terlebih pasangan tersebut bisa dikatakan cukup harmonis.

Ruben Samuel Onsu lahir di Jakarta pada 15 Agustus 1983. Saat ini, pria yang akrab disapa Ruben Onsu itu telah genap berusia 40 tahun dan merupakan seorang artis multitalenta.

BACA JUGA: Ruben Onsu Ternyata Blokir Nomor Jordi Onsu Sejak 2023

Kakak kandung dari Jordi Onsu ini diketahui aktif di dunia hiburan sejak 1998. Awalnya, ia bergabung dengan Lenong Bocah hingga mendapatkan banyak tawaran bermain sinetron, film, memandu acara hingga bernyanyi.

Selain dikenal sebagai artis, Ruben juga merupakan seorang pengusaha. Bisnis yang dibangunnya bukan hanya bergerak dibidang food & beverages tetapi juga fashion hingga media service bernama Media Onsu Perkasa (MOP).

Biodata dan agama Ruben Onsu (Foto: Instagram/ruben_onsu)





Sebagai seorang presenter, Ruben pun diketahui cukup sering menyabet penghargaan. Salah satunya Panasonic Awards di 2009, 2012, 2018 dan 2019.

Pada 22 Oktober 2013, Ruben Onsu memutuskan untuk menikahi personel girlband Cherrybelle, Sarwendah. Keputusan tersebut dilakukan usai 1 tahun lebih mereka berpacaran.

Sampai saat ini, Ruben dan Sarwendah telah dikaruniai dua anak perempuan bernama Thalia dan Thania. Lalu, pada Juli 2019 Ruben dan Wenda mengangkat seorang anak bernama Betrand Putra Onsu.

Kini, rumah tangga Ruben dan Sarwendah tengah diterpa isu ketidakharmonisan. Pasalnya sudah dua bulan lamanya dia dan istri memilih untuk pisah rumah.