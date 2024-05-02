Ternyata, Sarwendah dan Ruben Onsu sudah Pisah Rumah sejak 2 Bulan Lalu

JAKARTA - Sarwendah Tan mengaku, sudah pisah rumah dengan sang suami, Ruben Onsu, selama 2 bulan terakhir. Saat ini, mantan personel Cherrybelle itu memilih tinggal di rumah adiknya, Wendy Lo.

Namun ibu tiga anak itu menegaskan, pisah rumah bukan berarti rumah tangganya sedang bermasalah. Dia mengaku, keputusan pisah rumah itu diambil karena Ruben harus menyelesaikan pekerjaannya.

“Ya biar gampang saja. Karena Ruben sedang sibuk, ya aku dan anak-anak tinggal bareng saudara dulu. Nanti kalau aku tinggal di rumah teman heboh lagi,” ujar Sarwendah dikutip dari STARPRO Indonesia, pada Kamis (2/5/2024).

Di lain pihak, Jordi Onsu yang menemani Sarwendah saat wawancara enggan berkomentar tentang rumah tangga sang kakak. Dia mengaku, hal tersebut memang harusnya diklarifikasi sendiri oleh sang kakak ipar.