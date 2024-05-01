Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sakit Hati, Fuji Ogah Ambil Pusing Soal Kasus Penipuan Manajer

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |12:45 WIB
Sakit Hati, Fuji Ogah Ambil Pusing Soal Kasus Penipuan Manajer
Fuji ogah ambil pusing kasus penipuan manajer (Foto: Instagram/fuji_an)
JAKARTA - Fuji mengaku tak mau ambil pusing terkait kasus penipuan yang menimpanya dan dilakukan oleh manajernya sendiri. Bahkan Fuji sendiri mengaku sudah merasa sakit hati hingga enggan ambil pusing terkait kasus tersebut.

Adik Fadly Faisal ini diketahui sering tak diberi honor selama bekerja sama dengan manajer tersebut. Adapun total kerugian yang dialami ipar almarhumah Vanessa Angel itu sekitar Rp1 Miliar.

"Ditunggu di pengadilan aja ya, masih bergulir. Cuma aku nggak mau ambil pusing sih karena nanti kerjaan ku ambyar aja," kata Fuji dalam kanal YouTube Denny Sumargo, Rabu (1/5/2024).

Fuji merasa sudah sangat dekat dengan sang manajer karena kerja sama yang terjalin cukup lama. Hal itulah yang membuat mantan kekasih Thariq Halilintar ini kecewa berat.

Fuji

Fuji ogah ambil pusing kasus penipuan manajer (Foto: Instagram/fuji_an)


Bahkan, kesibukannya kerap terganggu ketika memikirkan masalah tersebut.

