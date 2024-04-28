Fuji Merasa Aneh Usai Diramal Hard Gumay Bakal Menikah dengan Mayor Teddy

Fuji merasa aneh saat diramal akan menikah dengan Mayor Teddy (Foto: Instagram/fuji_an)

JAKARTA - Fujianti Utami memberikan tanggapan soal ramalan-ramalan yang menyeret namanya. Salah satunya, ia pernah diramal oleh Hard Gumay akan menikah dengan ajudan Prabowo Subianto, Mayor Teddy.

Dengan tegas, Fuji mengaku tidak tertarik dengan ramalan yang menyangkut dirinya.

"Aku tuh yang nge ramal banyak banget oknum. Jadi aku tuh kalau ada yang ngeramal bodo amat not interest (gak tertarik)" kata Fuji An dikutip dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Jumat (26/4/2024).

Lucunya, Fuji merasa aneh dengan ramalan Hard Gumay. Sebab Fuji tak memiliki hubungan apapun dengan Mayor Teddy.

"Ah nggak lah. Aneh banget, sumpah," tegas Fuji.