Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Merasa Aneh Usai Diramal Hard Gumay Bakal Menikah dengan Mayor Teddy

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |22:40 WIB
Fuji Merasa Aneh Usai Diramal Hard Gumay Bakal Menikah dengan Mayor Teddy
Fuji merasa aneh saat diramal akan menikah dengan Mayor Teddy (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami memberikan tanggapan soal ramalan-ramalan yang menyeret namanya. Salah satunya, ia pernah diramal oleh Hard Gumay akan menikah dengan ajudan Prabowo Subianto, Mayor Teddy.

Dengan tegas, Fuji mengaku tidak tertarik dengan ramalan yang menyangkut dirinya.

"Aku tuh yang nge ramal banyak banget oknum. Jadi aku tuh kalau ada yang ngeramal bodo amat not interest (gak tertarik)" kata Fuji An dikutip dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Jumat (26/4/2024).

Lucunya, Fuji merasa aneh dengan ramalan Hard Gumay. Sebab Fuji tak memiliki hubungan apapun dengan Mayor Teddy.

Fuji

Fuji merasa aneh saat diramal akan menikah dengan Mayor Teddy (Foto: Instagram/fuji_an)


"Ah nggak lah. Aneh banget, sumpah," tegas Fuji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement