Sam Bobo Pencipta Lagu Nurlela Meninggal Dunia, Stanley Tulung: Selamat Jalan Teman

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti industri musik Tanah Air. Penulis lagu Sam Bobo mengembuskan napas terakhirnya, pada 1 Mei 2024. Kabar duka tersebut, diungkapkan pengamat musik Stanley Tulung dalam unggahan Instagram pribadinya.

“Innalillahi wainnailaihi rojiun. Telah berpulang penulis lagu Sam Bobo. Selamat jalan teman,” ujarnya seperti dikutip Okezone dari unggahan Instagram @stanleytulung, pada Rabu (1/5/2024).

Jika Anda tak awam dengan sosok Sam Bobo, mendiang adalah penulis lagu Nurlela bersama Deddy Dhukun. Lagu itu sempat begitu populer saat dirilis grup Rumpies (Vina Panduwinata, Malyda, Atiek CB, dan Trie Utami), pada 23 Desember 1989.

Tak hanya Nurlela, mendiang juga sosok di balik lagu Jadi Atau Tidak (Titi DJ/1985), Dinda (Utha Likumahua/1983), dan Cinta Itu Terbuka (Dian Pramana Putra dan Dian Mayasari/1987).

Sam Bobo juga pernah membuatkan lagu berjudul Suara Hati yang Damai untuk Vina Panduwinata, pada 1982. Mendiang juga menciptakan lagu Nyanyian Cinta dari Seberang yang dipopulerkan Chrisye, pada 1981.

Dalam unggahannya, Stanley Tulung mengungkapkan dukanya atas kepergian sang sahabat. Dia juga berdoa agar sang musisi mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. “Semoga mimpi indah di tidur panjangmu. Al fatihah.”

Sayangnya, Stanley Tulung tidak mengungkapkan tanggal dan jam persis kepergian Sam Bobo. Dia juga tidak mengungkapkan penyebab sang pencipta lagu tersebut meninggal dunia.*

(SIS)