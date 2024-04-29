Ashanty Minta Maaf usai Pernyataan Kontroversial Anang Hermansyah pada Ghea Indrawari

JAKARTA - Ashanty akhirnya buka suara terkait pernyataan Anang Hermansyah terhadap Ghea Indrawari yang menyulut amarah publik. Pertanyaan seputar pernikahan dan orientasi seksual dinilai publik sangat tidak etis untuk dilontarkan.

Terkait kehebohan tersebut, Ashanty meminta maaf dan sangat memahami jika kemudian sang suami menuai amarah publik. “Sebagai istri, saya mau meminta maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung,” ujarnya kepada media, pada 28 April 2024.

Ashanty mengaku, sebagian besar anak-anak Indonesian Idol sudah cukup mengenal karakter Anang Hermansyah dan bisa menerima pernyataan sang musisi. Namun dia menyadari, apa yang diucapkan sang suami bisa saja menyinggung pihak lain.

“Saya mau meminta maaf kalau semisalnya pernyataan Mas Anang itu menyakitkan bagi sebagian orang. Saya tahu betul tidak enak ditanyakan pertanyaan seperti itu,” kata ibu dua anak tersebut menambahkan.