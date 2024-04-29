Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ashanty Minta Maaf usai Pernyataan Kontroversial Anang Hermansyah pada Ghea Indrawari

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |07:24 WIB
Ashanty Minta Maaf usai Pernyataan Kontroversial Anang Hermansyah pada Ghea Indrawari
Ashanty minta maaf usai pernyataan kontroversial Anang Hermansyah pada Ghea Indrawari. (Foto: Instagram/@ashanty_ash)
A
A
A

JAKARTA - Ashanty akhirnya buka suara terkait pernyataan Anang Hermansyah terhadap Ghea Indrawari yang menyulut amarah publik. Pertanyaan seputar pernikahan dan orientasi seksual dinilai publik sangat tidak etis untuk dilontarkan.

Terkait kehebohan tersebut, Ashanty meminta maaf dan sangat memahami jika kemudian sang suami menuai amarah publik. “Sebagai istri, saya mau meminta maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung,” ujarnya kepada media, pada 28 April 2024.

Ashanty mengaku, sebagian besar anak-anak Indonesian Idol sudah cukup mengenal karakter Anang Hermansyah dan bisa menerima pernyataan sang musisi. Namun dia menyadari, apa yang diucapkan sang suami bisa saja menyinggung pihak lain.

“Saya mau meminta maaf kalau semisalnya pernyataan Mas Anang itu menyakitkan bagi sebagian orang. Saya tahu betul tidak enak ditanyakan pertanyaan seperti itu,” kata ibu dua anak tersebut menambahkan.

Ashanty minta maaf usai pernyataan kontroversial Anang Hermansyah pada Ghea Indrawari. (Foto: Instagram/@ashanty_ash)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3021063/anang-hermansyah-tegaskan-tak-terima-bayaran-tampil-di-laga-timnas-indonesia-vs-filipina-DhUshI29Qh.jpg
Anang Hermansyah Tegaskan Tak Terima Bayaran Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3020884/anang-hermansyah-dan-ashanty-ternyata-sengaja-berhenti-bawakan-lagu-rindu-ini-di-sugbk-3gO0TEThPt.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty Ternyata Sengaja Berhenti Bawakan Lagu Rindu Ini di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020781/alasan-anang-hermansyah-dan-ashanty-disoraki-suporter-timnas-indonesia-hingga-walkout-di-gbk-YXtkKa0hw5.jpg
Alasan Anang Hermansyah dan Ashanty Disoraki Suporter Timnas Indonesia Hingga Walkout di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020768/anang-hermansyah-dan-ashanty-sampaikan-permintaan-maaf-usai-dianggap-rusak-momen-kemenangan-timnas-vjMuIzI8mS.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty Sampaikan Permintaan Maaf Usai Dianggap Rusak Momen Kemenangan Timnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020618/ashanty-ternyata-ditawari-nyanyi-2-lagu-sebelum-insiden-disoraki-satu-stadion-2YHCJ7PMGS.jpg
Ashanty Ternyata Ditawari Nyanyi 2 Lagu, Sebelum Insiden Disoraki Satu Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020611/anang-hermansyah-dan-ashanty-beri-penjelasan-usai-disoraki-penonton-saat-tampil-di-gbk-YTHD22GgQl.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty Beri Penjelasan Usai Disoraki Penonton saat Tampil di GBK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement