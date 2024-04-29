Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Minta Doa untuk Kelancaran Operasi Batu Ginjal Kedua Parto Patrio Hari Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |18:35 WIB
Istri Minta Doa untuk Kelancaran Operasi Batu Ginjal Kedua Parto Patrio Hari Ini
Istri minta doa, Parto Patrio jalani operasi batu ginjal kedua (foto: Instagram/amandacaesaa)
A
A
A

JAKARTA - Parto Patrio kembali menjalani operasi batu ginjal kedua. Operasi tersebut dilakukan di salah satu rumah sakit pada hari ini, Senin (29/4/2024).

Hal ini diketahui dari unggahan Instagram Story sang istri, Diena Risty. Dalam postingannya, Diena menampilkan foto Parto yang tengah terbaring di kasur menunggu tindakan operasi dari tim medis.

"Bismillah dilancarkan operasi ke-2 ini," tulis Diena Risty dikutip dari akun @dienz_36, Senin (29/4/2024).

Diena kembali mengucapkan doa kelancaran bagi suami tercintanya itu ketika berada di depan pintu kamar operasi.

Parto Patrio

Istri minta doa, Parto Patrio jalani operasi batu ginjal kedua (foto: Instagram/dienz_36)

Dia pun berharap, penyakit Parto lekas disembuhkan sehingga sang suami bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala.

"Ya Allah, tak banyak pintaku cukup sembuhkan dia segera, buat dia kembali ceria seperti sedia kala," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Parto Patrio mengidap batu ginjal hingga harus menjalani dua kali operasi. Dia disinyalir sudah merasakan sakit dibagian perut sejak mengisi program televisi di bulan Ramadan bersama Eko Patrio.

(van)

