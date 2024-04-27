Curhat Pilu Istri Melihat Parto Patrio Sakit: Patah Hati Aku

JAKARTA - Parto Patrio tengah menjalani pemulihan pasca operasi batu ginjal beberapa waktu lalu. Tak hanya operasi, Parto juga ikut menjalani tes MRI.

Kini kondisi Parto tampak sudah membaik, meski begitu sang istri, Dina Risty curhat pilu melihat sang suami harus jatuh sakit.

Sebab sehari sebelum dilarikan ke rumah sakit, Parto Patrio, Dina Risty dan sang putri Amanda Caesa masih jalan-jalan ke Bali.

Dina mengaku patah hati melihat sang suami terbaring di ranjang rumah sakit.

"Patah hati aku melihat kamu sakit begini," tulis Dina Risty di Instagram @dienz_36, dikutip Sabtu (27/4/2024).

Dina berharap sakitnya sang suami jadi penggugur dosa-dosa Parto.

"Semoga sakitmu ini menjadi penggugur dosa-dosa dan akan menaikkan derajatmu," tambah Dina Risty.

Dina Risty juga bersyukur karena saat ini kondisi Parto Patrio sudah mulai membaik.

"Alhamdulillah semuanya sudah membaik, terima kasih untuk semua doa doa baik untuk kesehatan @partopatrio dan segala bentuk perhatian dari kalian semuanya," imbuh Dina Risty.