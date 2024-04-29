Via Vallen Kesal Sang Adik Terlibat Kasus Penggelapan Motor

JAKARTA - Via Vallen tampak mengungkapkan kekesalannya atas tingkah sang adik yang kerap membuat keluarga pusing tujuh keliling. Kekesalan sang pedangdut ditulisnya lewat broadcast channel akun Instagram pribadinya.

Dalam tulisannya, Via mengaku, dikelilingi orang-orang egois yang kerap kali tidak peduli dengan penderitaan orang lain. “Kalau diomongin pun yang ada malah jadi adu nasib. Capek. Namanya manusia pasti punya batas sabar,” ujarnya.

Tak hanya karena tingkah sang adik, Via Vallen juga mengeluhkan sikap keluarganya. Dia mengaku lelah karena merasa bantuan yang diberikannya untuk keluarga selama ini terasa sia-sia.

“Kami sudah bantu, tapi bantuan kami justru disalahgunakan. Itu terjadi berulang kali dan lama-lama capek juga. Intinya, kami tidak akan pernah bisa mengubah mereka. Jadi ya memang harus kita yang berubah,” ungkapnya.