Anang Hermansyah Gelar Sayembara Tebak Skor Laga Indonesia vs Uzbekistan

JAKARTA - Anang Hermansyah menggelar sayembara tebak skor jelang laga Timnas Indonesia U-23 Indonesia vs Uzbekistan di babak Semifinal Piala Asia yang akan digelar di Stadion bin Khalifa, Doha, Qatar, pada 29 April 2024, pukul 21.00 WIB.

Suami Ashanty itu mengumumkan sayembara tebak skor tersebut sambil memainkan bola dan menunjuk lambang Garuda di dadanya. “Guys, ini adalah perjalanan luar biasa bagi sepak bola Indonesia,” ujarnya seperti dikutip pada Senin (29/4/2024).

Sayembara tebak skor yang digelar ayah Aurel Hermansyah itu menerapkan beberapa syarat. Tak hanya menebak skor, warganet juga harus bisa memprediksi durasi pertandingan yang akan berjalan.

“Contoh: Indonesia 10 - 0 Uzbekistan (90 menit). Ayo beri dukungan terbaik kita untuk Garuda Muda dan berikan prediksi skor akhir di kolom komentar,” ujarnya dalam unggahan tersebut.