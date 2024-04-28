Cecar Ghea Indrawari Soal Pernikahan, Anang Hermansyah Diminta Tanya Ipar Aurel Hermansyah

Anang Hermansyah diminta tanya ipar Aurel alasan belum menikah (Foto: Instagram/ananghijau)

JAKARTA - Anang Hermansyah tengah menjadi sorotan lantaran mengundang penyanyi Ghea Indrawari di podcastnya. Bukan tanpa sebab, pasalnya ayah Aurel Hermansyah itu sempat mengomentari Ghea Indrawari yang belum menikah, padahal usianya sudah 26 tahun.

"26? Terus kamu nikah umur berapa?," tanya Anang Hermansyah di podcast, yang diunggah ulang akun Instagram @rumpi_gosip.

Mendengar pertanyaan Anang, pelantun Teramini itu mengaku belum terpikirkan untuk menikah. Sebab, hingga kini pun dia mengaku belum menemukan pria yang tepat untuk menjadi pasangannya kelak.

"Nggak kepikiran. Ya kalau ada jodohnya, ya menikah," jawab Ghea Indrawari.

Pengakuan Ghea itu sontak membuat mertua Atta Halilintar itu mencecar penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2018 tersebut. Termasuk memberikan pesan bahwa jodoh itu tidak datang dengan sendirinya. Melainkan harus dicari.

"Ya kalau kamu nggak nyari ya nggak ada. Emang datang sendiri?," tegas Anang Hermansyah.

Anang Hermansyah diminta tanya ipar Aurel alasan belum menikah (Foto: YouTube)





Belum puas dengan jawaban Ghea, Anang Hermansyah dengan lancangnya mempertanyakan ketertarikan Ghea Indrawari terhadap lawan jenis.

"Berarti kamu nggak naksir orang sekarang? Nggak naksir orang? lo kamu suka laki-laki kan?," ledek Anang Hermansyah.

"Sukalah. Aku mau menikah dengan Jin (BTS). Pernah pacaran tapi belum ketemu yang tepat," tandas Ghea.

Tak ayal, Anang Hermansyah pun panen kritik dari netizen. Tak sedikit yang menyentil soal gaya parenting Anang Hermansyah yang terbilang masih jadul, bahkan mengingatkan bahwa tidak semua orang seperti sang putri, Aurel Hermansyah yang mau menikah muda.