Selamat, Laura Theux dan Indra Brotolaras Dikaruniai Anak Pertama

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Laura Theux dan Indra Brotolaras. Mereka baru saja dikaruniai anak pertama yang lahir pada 24 April 2024 lalu.

Kabar bahagia itu pertama kali dibagikan oleh Laura melalui unggahan bersama dengan suaminya itu. Mereka membagikan foto saat proses persalinan dimana Indra setia menemani sang istri.

Mereka juga mengunggah foto bayi yang baru dilahirkan tanpa memperlihatkan wajahnya. Foto tangan mungil dari bayi tersebut juga dibagikan oleh Laura dan Indra.

Bayi perempuan yang diberi nama Wayan Victoria Semesta Brotolaras lahir pada pukul 8.06 pagi dengan berat 3.89 kilogram. Laura dan Indra pun mengungkap kebahagiaannya telah dikaruniai anak pertama dalam keadaan sehat. Bahkan, anak pertama Laura dan Indra ini sudah memiliki nama panggilan yakni Victoria / V / Vivi.

"Memperkenalkan bidadari kecil kami, lahir pada 24-04-2024 pukul 8.06 pagi. Wayan Victoria Semesta Brotolaras. panggilan akrab Victoria / V / Vivi, beratnya 3,89kg , hehe bayi sehat," ujar Laura Theux dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @laura_theux, Sabtu (27/4/2024).

Unggahan ini pun langsung dibanjiri oleh ucapan selamat dari rekan artis yang ikut bersuka cita menyambut kelahiran anak pertama Laura dan Indra.

"Congratulation mama n papa victoria and welcome baby V," tulis Jonas Rivanno

"Puji Tuhan!!!! Selamat!!!! Welcome to the world baby V," tulis Ranty Maria

"AAAA SELAMAT SAYANG," tulis Prilly Latuconsina.

BACA JUGA: