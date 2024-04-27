Sosok Ini Bikin Yogie Nandes Semakin Semangat Bermusik

JAKARTA - Yogie Nandes merasa sangat bahagia karena akhirnya di bulan Ramadhan telah mengikuti workshop persiapan untuk single terbarunya. Di momen ini, pertama kalinya ibunda menanyakan tentang musik.

Telah lama berkarir sebagai penyanyi, Yogie belum pernah merasakan momen seperti ini sebelumnya. Keadaan semakin menyenangkan ketika lagu Lewat Semesta akhirnya dirilis pada bulan September 2023.

Bagi Yogie, kepercayaan orang tua semakin kuat ketika lagu debutnya itu dirilis. Hal ini membuatnya semakin yakin untuk fokus di industri musik dan memberikan yang terbaik dari karyanya.

"Setelah saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan kantor, kepercayaan orang tua saya masih agak ragu," ujarnya.

"Namun, setelah melihat respons terhadap 'Lewat Semesta', orang tua saya menjadi semakin yakin akan hasil dari kerja keras saya di bidang musik," tambahnya. Dukungan ini juga didukung oleh beberapa faktor lain, seperti banyaknya penonton yang turut menyanyikan lagu "Lewat Semesta" ketika Yogie tampil di atas panggung.