Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sosok Ini Bikin Yogie Nandes Semakin Semangat Bermusik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |00:02 WIB
Sosok Ini Bikin Yogie Nandes Semakin Semangat Bermusik
Yogie Nandes semakin semangat bermusik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Yogie Nandes merasa sangat bahagia karena akhirnya di bulan Ramadhan telah mengikuti workshop persiapan untuk single terbarunya. Di momen ini, pertama kalinya ibunda menanyakan tentang musik.

Telah lama berkarir sebagai penyanyi, Yogie belum pernah merasakan momen seperti ini sebelumnya. Keadaan semakin menyenangkan ketika lagu Lewat Semesta akhirnya dirilis pada bulan September 2023.

Sosok Ini Bikin Yogie Nandes Makin Semangat Bermusik

Bagi Yogie, kepercayaan orang tua semakin kuat ketika lagu debutnya itu dirilis. Hal ini membuatnya semakin yakin untuk fokus di industri musik dan memberikan yang terbaik dari karyanya.

"Setelah saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan kantor, kepercayaan orang tua saya masih agak ragu," ujarnya.

"Namun, setelah melihat respons terhadap 'Lewat Semesta', orang tua saya menjadi semakin yakin akan hasil dari kerja keras saya di bidang musik," tambahnya. Dukungan ini juga didukung oleh beberapa faktor lain, seperti banyaknya penonton yang turut menyanyikan lagu "Lewat Semesta" ketika Yogie tampil di atas panggung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement