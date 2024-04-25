Lucky Spinner Indonesia Segera Tayang, Putar Rodanya Bawa Pulang Hadiahnya

JAKARTA - MNCTV menghadirkan gameshow terbaru untuk penonton setianya. Kali ini ada Lucky Spinner Indonesia yang memberikan kesempatan kepada pesertanya untuk memenangkan hadiah Rp100 juta per episode.

Program tersebut akan memulai penayangannya pada 26 April 2024. Dipandu Evan Sanders dan Nabila Putri, gameshow terbaru MNCTV ini akan tayang setiap Jumat hingga Selasa, pukul 19.30 WIB.

Lucky Spinner Indonesia merupakan gameshow inovatif yang memadukan strategi dan keberuntungan dalam kompetisi penuh ketegangan dan energi. Akan ada dua tim yang akan bersaing dalam program ini.

Masing-masing tim akan terdiri dari empat orang di mana satu merupakan kepala tim dan tiga lainnya menjadi anggota. Tugas dua tim ini adalah menebak jawaban dari para voter yang ada di studio.

Dua tim akan diperhadapkan pada keputusan sulit, apakah mereka akan berhenti di tengah jalan? Atau mengambil risiko memutar roda sekali lagi. Hanya dengan memutar roda, Anda bisa membawa pulang hadiah jutaan rupiah hingga elektronik peralatan rumah tangga.

Karena itu, jangan lewatkan menonton Lucky Spinner Indonesia game show paling fresh, paling beda, banjir cuan, dan memberikan banyak kejutan untuk penontonnya.*

(SIS)