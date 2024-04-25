Respons Soimah Usai Dilirik Jadi Calon Bupati Bantul

YOGYAKARTA - Soimah Pancawati akhirnya merespon perihal dirinya dilirik untuk jadi kontestan Pilkada 2024 sebagai calon bupati Bantul. Sebelumnya, Soimah masuk radar partai besar seperti PDIP dan Gerindra Bantul.

Menanggapi kabar tersebut, perempuan serba bisa itu secara tegas membantah kabar itu.

"Boleh saya jelaskan, jadi kabar saya soal mencalonkan bupati Bantul, itu kabar bohong belaka," ungkap Soimah dikutip dari kanal YouTube, Kamis (25/04/2024).

BACA JUGA: Reaksi Bella Bonita Ketika Soimah Jambak Rambut Denny Caknan

Soimah sendiri tak menampik bila sudah ada tawaran dari sejumlah partai yang datang kepadanya untuk menjadi bupati Bantul. Namun, sampai saat ini Soimah menegaskan belum tertarik untuk masuk ke dunia politik.

"Memang banyak yang menawarkan, tetapi saya belum tertarik," ucapnya.

Seperti diketahui, Soimah dilirik oleh dua parpol besar seperti di PDIP. Ia diusulkan oleh internal partai dalam proses penjaringan untuk maju di Pilkada Bantul 2024.

Ketua Tim Penjaringan calon bupati dan wakil bupati DPC PDIP Bantul, Heru Nugroho mengatakan, dalam rapat internal yang dihadiri oleh 17 PAC dan 75 ranting pada Kamis (18/04) lalu, nama Soimah menjadi salah satu yang diajukan oleh para kadernya.

"Dalam rapat tersebut, Soimah diusulkan oleh dua PAC," katanya, Jumat (19/4/2024).