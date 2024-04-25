Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Soimah Usai Dilirik Jadi Calon Bupati Bantul

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |13:16 WIB
Respons Soimah Usai Dilirik Jadi Calon Bupati Bantul
Respons Soimah soal jadi calon bupati Bantul (Foto: IG Soimah)
A
A
A

YOGYAKARTA - Soimah Pancawati akhirnya merespon perihal dirinya dilirik untuk jadi kontestan Pilkada 2024 sebagai calon bupati Bantul. Sebelumnya, Soimah masuk radar partai besar seperti PDIP dan Gerindra Bantul.

Menanggapi kabar tersebut, perempuan serba bisa itu secara tegas membantah kabar itu.

"Boleh saya jelaskan, jadi kabar saya soal mencalonkan bupati Bantul, itu kabar bohong belaka," ungkap Soimah dikutip dari kanal YouTube, Kamis (25/04/2024).

Respons Soimah Usai Dilirik Jadi Calon Bupati Bantul

Soimah sendiri tak menampik bila sudah ada tawaran dari sejumlah partai yang datang kepadanya untuk menjadi bupati Bantul. Namun, sampai saat ini Soimah menegaskan belum tertarik untuk masuk ke dunia politik.

"Memang banyak yang menawarkan, tetapi saya belum tertarik," ucapnya.

Seperti diketahui, Soimah dilirik oleh dua parpol besar seperti di PDIP. Ia diusulkan oleh internal partai dalam proses penjaringan untuk maju di Pilkada Bantul 2024.

Ketua Tim Penjaringan calon bupati dan wakil bupati DPC PDIP Bantul, Heru Nugroho mengatakan, dalam rapat internal yang dihadiri oleh 17 PAC dan 75 ranting pada Kamis (18/04) lalu, nama Soimah menjadi salah satu yang diajukan oleh para kadernya.

"Dalam rapat tersebut, Soimah diusulkan oleh dua PAC," katanya, Jumat (19/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/33/2999471/soimah-angkat-bicara-usai-disebut-mencalonkan-diri-sebagai-bupati-bantul-elkWg1yhqO.jpg
Soimah Angkat Bicara Usai Disebut Mencalonkan Diri Sebagai Bupati Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/33/2998213/nama-soimah-masuk-dalam-bursa-pencalonan-bupati-bantul-9W6D4oDEGf.jpg
Nama Soimah Masuk dalam Bursa Pencalonan Bupati Bantul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/33/2904542/pengakuan-soimah-punya-pegangan-gaib-mulai-dari-ratu-naga-hingga-nenek-nenek-ov3zcOmGJj.jpg
Pengakuan Soimah Punya Pegangan Gaib, Mulai dari Ratu, Naga hingga Nenek-Nenek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/30/33/2822270/anak-ogah-kuliah-soimah-stres-6FQcN5fV3i.jpg
Anak Ogah Kuliah, Soimah Stres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/29/33/2821791/pilih-tinggal-di-kampung-ketimbang-di-jakarta-soimah-biar-imbang-hidupnya-ryA9Nf9ZLv.jpg
Pilih Tinggal di kampung Ketimbang di Jakarta, Soimah: Biar Imbang Hidupnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/07/33/2794882/soimah-dihampiri-petugas-pajak-bawa-debt-collector-merasa-diperlakukan-bak-koruptor-3vleaIfq69.jpg
Soimah Dihampiri Petugas Pajak Bawa Debt Collector, Merasa Diperlakukan bak Koruptor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement