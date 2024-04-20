Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nama Soimah Masuk dalam Bursa Pencalonan Bupati Bantul

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |06:45 WIB
Nama Soimah Masuk dalam Bursa Pencalonan Bupati Bantul
Nama Soimah masuk dalam bursa pencalonan Bupati Bantul (Foto: Instagram/showimah)
JAKARTA - Soimah Pancawati menjadi salah satu kandidat dalam kontestasi politik pencalonan kepala daerah di Kabupaten Bantul. Selain Partai Golkar, Soimah turut diusulkan oleh PDIP untuk maju dalam Pilkada 2024 mendatang.

Ketua Tim Penjaringan calon bupati dan wakil bupati DPC PDIP Bantul, Heru Nugroho mengatakan, dalam rapat internal yang dihadiri oleh 17 PAC dan 75 ranting pada Kamis, 18 April lalu, nama Soimah menjadi salah satu yang diajukan oleh para kadernya.

"Dalam rapat tersebut, Soimah diusulkan oleh dua PAC," katanya pada Jumat, 19 April 2024.

Soimah akan bersaing dengan kader PDIP lainnya, diantaranya Joko Purnomo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Bantul, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo dan anggota DPRD Bantul Aryunadi.

Soimah

Nama Soimah masuk dalam bursa pencalonan Bupati Bantul (Foto: Instagram/showimah)


"Sedangkan untuk Joko Purnomo diusulkan namanya oleh 17 PAC, Hanung dan Aryunadi satu PAC," paparnya.

Sebagaimana diketahui, Soimah merupakan seorang penyanyi sekaligus pembawa acara. Dia juga merupakan pemilik dari Pendopo Tulungo yang berlokasi di Yogyakarta.

Istri dari Herwan Prandoko ini diketahui lahir di Kabupaten Pati dan merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara, Saat ini, Soimah memiliki dua orang anak laki-laki.

(van)

