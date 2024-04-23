Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gisella Anastasia Termotivasi Gaya Parenting Nikita Willy

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |02:30 WIB
Gisella Anastasia Termotivasi Gaya Parenting Nikita Willy
Gisella Anastasia termotivasi parenting Nikita Willy (Foto: Instagram/gisel_la)
A
A
A

JAKARTA - Gaya parenting Nikita Willy belakangan menjadi sorotan publik. Bahkan tak sedikit yang memberikan pujian atas gaya parenting yang diterapkan oleh istri Indra Priawan itu pada anak semata wayangnya, Issa.

Salah satu orang yang kagum bahkan termotivasi dengan gaya parenting wanita 29 tahun itu ialah Gisella Anastasia. Meski sudah memiliki anak berusia 9 tahun, Gisel mengaku tetap termotivasi dengan parenting Niki dengan mulai menerapkan kesabaran level tinggi saat menemani Gempi belajar.

Melalui Instagramnya, Gisel pun mengunggah percakapannya dengan Gempi, saat anaknya bertanya tentang waktu tempuh dari satu lokasi ke lokasi yang lain.

"Kalau belajar matematikanya siaran langsung, nada mama bisa makin tinggi (maaf yaaa ini sedang belajar terus biar ga kepancing gemesnyaaaaaa, lagi on progress ada faktor karena termotivasi sama video baby Issa sama mama Niki),” tulis Gisel dikutip dari Instagram @gisel_la.

Gisella Anastasia dan Gempi

Gisella Anastasia termotivasi parenting Nikita Willy (Foto: Instagram/gisel_la)


Mantan istri Gading Marten itu merasa mengajarkan anak dari jarak jauh, lebih menenangkan ketimbang harus mengajarkan langsung.

"Ternyata kalau belajarnya dari jauh seperti waktu Gempi belajar di rumah sama oma saat mama suting d Cakung kemarin, lumayan lebih adem nih ternyata hahahaha, Love u anak manissss," tutup Gisella Anastasia.

Sebelumnya, video Issa yang membanting barang di depan Nikita Willy viral di media sosial. Dalam video tersebut Nikita Willy tetep santai, kalem saat merespon tingkah Issa.

Tak hanya itu, Issa yang seolah sadar bahwa perbuatannya salah itu langsung meminta maaf kepada Nikita Willy yang ia panggil ibu.

