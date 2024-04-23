Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Bongkar Teror Chat yang Dikirimkan Keluarga YA

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |18:05 WIB
Tamara Tyasmara Bongkar Teror Chat yang Dikirimkan Keluarga YA
Tamara Tyasmara bongkar teror chat yang dikirmkan keluarga YA (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
JAKARTA - Tamara Tyasmara mengaku bahwa dirinya mengalami teror via chat setelah kasus kematian anaknya, Dante, mencuat ke permukaan. Dia bahkan menduga bahwa teror tersebut sengaja dilakukan oleh keluarga tersangka pembunuhan putranya, YA, yang terjadi di salah satu kolam renang kawasan Jakarta Timur.

Terbaru, Tamara pun membeberkan sejumlah gangguan yang dihadapinya dari keluarga YA. Mulai dari sengaja membalas status di sosial media hingga mengirimkan chat hingga video.

”Misalkan aku update sesuatu di sosmed ntah itu Instagram atau TikTok langsung di-reply, terus ada juga yang mereka japri ke aku, yang kayak mereka DM aku langsung, ada juga yang japri aku langsung," ujar Tamara Tyasmara dikutip dari Cumi-Cumi.

"Dari mulai BAP sebenarnya dari pas YA ditangkap, mulai ada beberapa komen-komen masuk terus juga ada video-video yang mereka sebarkan,” sambungnya.

Tamara Tyasmara

Tamara Tyasmara bongkar teror chat yang dikirmkan keluarga YA (Foto: Instagram/tamaratyasmara)


Selain itu, mantan istri Angger Dimas ini juga membeberkan perkataan keluarga YA yang menyakiti hatinya.

”Misalkan contohnya, ada kata-kata yang buat aku sakit hati banget sih, ada kata-kata keluarganya sih tersangka itu ngomong ‘Siapa yang nitipin, siapa yang apes’ dia japri langsung," tutur Tamara.

"Maksud aku gila banget, siapa yang nitipin siapa yang apes, lah emang anak aku meninggal, aku gak apes. Ada juga aku yang apes kali. Itu mereka ngerasanya mereka yang apes karena aku nitipin. Padahal aku gak pernah nitipin sebenarnya, kan si YA yang minta Dante untuk main dengan anaknya,” paparnya.

(van)

