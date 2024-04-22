Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diduga Sudah Menikahi Happy Asmara, Gilga Sahid: Seminggu Mencintai Langsung Tak Rabi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |16:05 WIB
Diduga Sudah Menikahi Happy Asmara, Gilga Sahid: Seminggu Mencintai Langsung <i>Tak Rabi</i>
Gilga Sahid sebut langsung menikahi Happy Asmara seminggu setelah mencintai (Foto: Instagram/happy_asmara77)
A
A
A

JAKARTA - Happy Asmara dan Gilga Sahid diduga sudah resmi menikah. Hal tersebut bahkan terungkap dari obrolan mereka saat tengah manggung di hadapan ribuan penonton.

Dalam video yang beredar di sosial media, Happy mulanya menyinggung soal hubungan cinta yang dialaminya. 

"Memang, cinta sejati itu akan datang pada waktu yang tepat. Ketemu bojoku mong seminggu asline," ucap Happy Asmara.

Ucapan Happy pun langsung dibalas Gilga dengan pernyataan yang membuat semua orang heboh. Pasalnya, Gilga mengatakan bahwa ia langsung menikahi Happy setelah seminggu mencintai pelantun Ngopi Maszeh tersebut.

Gilga Sahid

Gilga Sahid langsung menikahi Happy Asmara seminggu setelah mencintai (Foto: TikTok/nallabe)


"Seminggu mencintai langsung tak rabi (aku nikahi)," sahut Gilga.

Happy pun kembali bertanya pada Gilga terkait alasannya mau untuk menjadikan dirinya sebagai pendamping hidup. Menariknya, jawaban Gilga membuat penonton semakin riuh.

"Kenapa kamu memutuskan aku untuk menjadi pendamping hidupmu?," tanya Happy.

"Karena memang tidak ada yang lebih baik darimu sayangku," beber Gilga.

Halaman:
1 2
