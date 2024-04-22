Azizah Salsha Terbang ke Qatar demi Dukung Pratama Arhan

JAKARTA - Azizah Salsha terbang ke Qatar demi menyaksikan sang suami, Pratama Arhan yang membela Timnas U-23 di ajang Piala Asia, Minggu (21/4/2024).

Wanita yang akrab disapa Zize itu akhirnya menyaksikan langsung aksi sang suami di stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar di laga terakhir fase grup. Sebelumnya, Zize nonton bareng Ketua Umum PSSI Erick Thohir lewat layar kaca.

Pertandingan yang disaksikan langsung oleh Zize ini pun berlangsung begitu manis. Garuda Muda berhasil menaklukan Yordania dengan skor telak 4-1. Menjalani debut di ajang Piala Asia, Pratama Arhan dkk mampu memperlihatkan performa yang begitu gemilang.

Zize pun mengucapkan selamat atas pencapaian Timnas U-23 dengan membagikan foto para punggawa Timnas di Stadion Abdullah bin Khalifa.

"Congratulations," tulis Zize dalam keterangan unggahan Instagram Story akun pribadinya @azizahsalsha_, Senin (22/4/2024).

