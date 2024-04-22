Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azizah Salsha Terbang ke Qatar demi Dukung Pratama Arhan

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |09:26 WIB
Azizah Salsha Terbang ke Qatar demi Dukung Pratama Arhan
Azizah Salsha terbang ke Qatar demi dukung Pratama Arhan (Foto: IG Azizah)
A
A
A

JAKARTA - Azizah Salsha terbang ke Qatar demi menyaksikan sang suami, Pratama Arhan yang membela Timnas U-23 di ajang Piala Asia, Minggu (21/4/2024).

Wanita yang akrab disapa Zize itu akhirnya menyaksikan langsung aksi sang suami di stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar di laga terakhir fase grup. Sebelumnya, Zize nonton bareng Ketua Umum PSSI Erick Thohir lewat layar kaca.

Azizah Salsha Terbang ke Qatar demi Dukung Pratama Arhan

Pertandingan yang disaksikan langsung oleh Zize ini pun berlangsung begitu manis. Garuda Muda berhasil menaklukan Yordania dengan skor telak 4-1. Menjalani debut di ajang Piala Asia, Pratama Arhan dkk mampu memperlihatkan performa yang begitu gemilang.

Zize pun mengucapkan selamat atas pencapaian Timnas U-23 dengan membagikan foto para punggawa Timnas di Stadion Abdullah bin Khalifa.

"Congratulations," tulis Zize dalam keterangan unggahan Instagram Story akun pribadinya @azizahsalsha_, Senin (22/4/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3179997/azizah_salsha_dan_pratama_arhan-7dLg_large.jpg
Azizah Salsha Diceraikan Pratama Arhan, Andre Rosiade: Kami sudah Mengingatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175225/azizah_salsha-VzyL_large.jpg
Azizah Salsha Diisukan Pacaran dengan Nadif Zahiruddin usai Cerai dari Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173396/azizah_salsha-1FuM_large.jpg
Azizah Salsha Pilih Main Padel saat Pratama Arhan Ucap Ikrar Talak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149429/azizah_salsha-sr8O_large.jpg
Pesona Azizah Salsha Pakai Kebaya Emas, Semakin Mirip Ariel Tatum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/33/3118112/jessica_felicia-SB3Y_large.jpg
Damai dengan Azizah Salsha, Jessica Felicia Kapok Buat Konten Kehidupan Orang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117946/azizah_salsha-i6oA_large.jpg
Azizah Salsha Resmi Cabut Laporan Atas Jessica Felicia, Ini Alasannya Mau Berdamai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement