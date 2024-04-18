Sempat Sulit Monetisasi, Kini Mamah Nada Punya 1 Juta Subscribers di YouTube

JAKARTA - Menjadi content creator bukanlah perkara mudah. Di balik kesuksesan dan popularitas yang terlihat di layar kaca, ada perjuangan dan tantangan yang harus dilewati sang creator.

Hal itu dirasakan betul oleh Mamah Nada, seorang content creator yang fokus pada konten-konten petualangan dan masakan di alam terbuka. Kini, channel YouTube miliknya nyaris diikuti oleh 1 juta subscriber.

Mamah Nada, yang dikenal sebagai petualang pencari kerang, mengungkapkan perjuangan dan kesulitannya dalam mencapai target 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang pertama untuk memenuhi syarat monetisasi YouTube.

"Rasanya, seperti tidak mungkin mencapai angka itu. Tapi saya tetap berjuang dan menetapkan mindset bahwa tidak ada content creator yang gagal. Karena kegagalan seorang content creator adalah saat dia berhenti mengunggah sesuatu," ujarnya.