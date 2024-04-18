Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sempat Sulit Monetisasi, Kini Mamah Nada Punya 1 Juta Subscribers di YouTube

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |19:30 WIB
Sempat Sulit Monetisasi, Kini Mamah Nada Punya 1 Juta <i>Subscribers</i> di YouTube
Mamah Nada. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Menjadi content creator bukanlah perkara mudah. Di balik kesuksesan dan popularitas yang terlihat di layar kaca, ada perjuangan dan tantangan yang harus dilewati sang creator.

Hal itu dirasakan betul oleh Mamah Nada, seorang content creator yang fokus pada konten-konten petualangan dan masakan di alam terbuka. Kini, channel YouTube miliknya nyaris diikuti oleh 1 juta subscriber.

Mamah Nada, yang dikenal sebagai petualang pencari kerang, mengungkapkan perjuangan dan kesulitannya dalam mencapai target 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang pertama untuk memenuhi syarat monetisasi YouTube. 

"Rasanya, seperti tidak mungkin mencapai angka itu. Tapi saya tetap berjuang dan menetapkan mindset bahwa tidak ada content creator yang gagal. Karena kegagalan seorang content creator adalah saat dia berhenti mengunggah sesuatu," ujarnya. 

Mamah Nada suguhkan konten petualangan dan memasak di alam terbuka. (Foto: MNC Media)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement