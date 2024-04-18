Lee Mi Joo Dikonfirmasi Berpacaran dengan Pesepak Bola Song Bum Keun

SEOUL - Lee Mi Joo dikonfirmasi berpacaran dengan pesepak bola Korea Selatan, Song Bum Keun. Kabar tersebut diumumkan Antenna selaku agensi sang idol, pada 18 April 2024.

“Mereka mengenal satu sama lain dengan perasaan yang sama. Karena itu, kami berharap, fans dan publik bisa menyambut kabar ini dengan hangat,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Kamis (18/4/2024).

Hubungan Lee Mi Joo dan Song Bum Keun bermula dari spekulasi warganet yang melihat adanya kesamaan unggahan Instagram keduanya saat berada di Jepang. Ketika rumor asmara itu pertama kali merebak, Antenna merilis pernyataan singkat.

“Saat ini, kami sedang mengecek kebenaran kabar tersebut kepada Lee Mi Joo. Kami akan merilis pernyataan resmi secepatnya setelah mengonfirmasi rumor tersebut,” kata Antenna dalam keterangannya.

Sekadar informasi, Lee Mi Joo memulai debutnya di industri musik K-Pop sebagai personel girl group Lovelyz, pada 2014. Kini, dia lebih aktif sebagai bintang variety show ketimbang bernyanyi.

Di lain pihak, Song Bum Keun merupakan penjaga gawang Timnas Korea Selatan yang merumput bersama Shonan Bellmare di Liga Jepang. Selamat untuk Lee Mi Joo dan Song Bum Keun.*

