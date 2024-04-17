Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Laili Nur Azizah Guru Asal Pati Coba Peruntungan Jadi Content Creator

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |22:30 WIB
Laili Nur Azizah Guru Asal Pati Coba Peruntungan Jadi <i>Content Creator</i>
Laili Nur Azizah. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Laili Nur Azizah, seorang guru asal Pati, Jawa Tengah berhasil membuktikan bahwa profesinya sebagai tenaga pendidik tak menghalanginya dalam berkarya dan berbagi inspirasi. 

Dia memulai perjalanannya sebagai content creator pada pertengahan tahun 2023. Dia mengukir jejaknya dalam dunia daring dengan konten-konten bermakna dan menginspirasi.

Awalnya, konten-konten Azizah fokus pada shalawat dan perjalanan religi yang mencerminkan hobinya dalam dunia spiritualitas. Namun, semangat untuk terus berkembang membawanya bergabung dengan komunitas #NgeShortsBareng.

Bersama komunitas tersebut, dia terpacu memproduksi konten sesuai tren yang sedang berkembang. Kini, dia tidak hanya menyesuaikan kontennya dengan tren namun juga mengaitkannya dengan topik-topik seputar pendidikan, kuliner, dan traveling

