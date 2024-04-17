Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ali Misbah Bagikan Tutorial Menggambar Lucu di YouTube Shorts

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |19:05 WIB
Ali Misbah Bagikan Tutorial Menggambar Lucu di YouTube Shorts
Ali Misbah bagikan tutorial menggambar lucu di YouTube Shorts. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah kisah inspiratif datang dari Ali Misbah, seorang content creator multi-platform yang mengawali kariernya dari hobi menggambar. Pada 2018, dia mulai mengunggah gambar-gambar lucu dan unik di akun Instagram @sketsasal.

Akun Instagram tersebut kemudian mulai menarik perhatian warganet. Bahkan warganet mulai ramai memesan sketsa khusus dari Ali dengan harga terjangkau. Dari akun itu pula dia juga diundang salah satu stasiun TV menjadi narasumber.

"Seiring waktu, akun Instagram saya semakin ramai dan banyak followers yang minta dibuatkan gambar," ujarnya.

Melalui karya-karyanya yang unik dan menghibur, Ali Misbah tidak hanya mendapatkan popularitas di Instagram. Kesempatan untuk merambah platform-platform lain, seperti YouTube Shorts dan TikTok pun terbuka lebar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement