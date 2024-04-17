Ali Misbah Bagikan Tutorial Menggambar Lucu di YouTube Shorts

JAKARTA - Sebuah kisah inspiratif datang dari Ali Misbah, seorang content creator multi-platform yang mengawali kariernya dari hobi menggambar. Pada 2018, dia mulai mengunggah gambar-gambar lucu dan unik di akun Instagram @sketsasal.

Akun Instagram tersebut kemudian mulai menarik perhatian warganet. Bahkan warganet mulai ramai memesan sketsa khusus dari Ali dengan harga terjangkau. Dari akun itu pula dia juga diundang salah satu stasiun TV menjadi narasumber.

"Seiring waktu, akun Instagram saya semakin ramai dan banyak followers yang minta dibuatkan gambar," ujarnya.

Melalui karya-karyanya yang unik dan menghibur, Ali Misbah tidak hanya mendapatkan popularitas di Instagram. Kesempatan untuk merambah platform-platform lain, seperti YouTube Shorts dan TikTok pun terbuka lebar.