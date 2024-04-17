Dari Jualan Slime, Neng Rara Jadi Content Creator dengan 2,5 Juta Subscriber

Dari jualan slime, Neng Rara jadi content creator dengan 2,5 juta subscriber. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sahira Mahrus alias Neng Rara merupakan content creator yang mengawali kariernya dari berjualan slime di masa pandemi COVID-19. Untuk mendukung penjualan produknya, dia mulai membuat konten eksperimen di TikTok.

Seiring berjalannya waktu, Neng Rara memutuskan untuk fokus menjadi content creator. "Awalnya, hanya coba-coba. Tapi konten saya sering masuk FYP TikTok. Akhirnya termotivasi untuk terus berkarya," ujarnya.

BACA JUGA: Kisah Sukses Rio Jokam Jadi Content Creator dengan 1 Juta Subscribers di YouTube

Mampu menembus FYP (For You Page) TikTok merupakan hal yang sangat didambakan seorang content creator. Karena dengan begitu, konten yang diproduksi berpotensi besar mendapatkan eksposur lebih luas.

Kesehariannya yang berkutat pada bisnis online tak membuat Neng Rara abai dengan konten-kontennya. Dia tak ragu melakukan inovasi dalam setiap kreativitasnya dalam membuat konten.