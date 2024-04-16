Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Mama Rieta Coret Nama Nagita Slavina dari Daftar Ahli Waris

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |18:05 WIB
Alasan Mama Rieta Coret Nama Nagita Slavina dari Daftar Ahli Waris
Mama Rieta coret Nagita Slavina dari daftar ahli waris. (Foto: Instagram/@rieta_amilia)
JAKARTA - Nagita Slavina dipastikan tidak akan mendapat jatah warisan sang ibu, Rieta Amilia. Hal itu diungkapkan mantan istri Gideon Tengker itu secara blakblakan di hadapan putrinya tersebut. 

Rieta memilih mencoret nama Nagita dari daftar ahli waris dan menggantinya dengan sosok lain. “PH Frame Ritz kan seharusnya untuk Gigi. Tapi itu nanti jatuh ke Rafathar,” katanya dalam video YouTube RANS Entertainment, pada Juni 2018. 

Mendengar pernyataan sang ibu, istri Raffi Ahmad tersebut tampak tak terima. Dia kemudian berkata kepada Rafathar, “Uang Mama ya uang Aa’ (Rafathar). Uang Aa’ berarti uang Mama juga kan?” 

Rieta Amilia yang melihat putrinya seakan tidak mau kalah dari cucunya pun berusaha menengahi. “Iya, uang Aa’ ya uang Tita. Uang Mama (Nagita) uang Tita. Tapi uang Tita ya uang Tita,” ujarnya sambil tertawa. 

Di masa lalu, Rieta adalah seorang artis era ‘80-an. Dia kemudian menerima pinangan rocker Gideon Tengker yang berbeda keyakinan dengannya pada 1985. Dari pernikahan itu, dia dikaruniai dua anak perempuan, Nagita dan Caca Tengker. 

Ternyata, Mama Rieta coret Nagita Slavina dari daftar ahli waris. (Foto: Instagram/@rieta_amilia)

Menariknya, Rieta dan Gideon tak pernah bercerai secara resmi. Sang penyanyi memilih fokus membangun bisnisnya hingga sukses dengan Frame Ritz yang sempat begitu populer pada era 2000-an.

Dari rumah produksi, Rieta Amilia kemudian mengembangkan bisnisnya dengan menggeluti industri perhotelan. Dia membangun resor mewah bernama Luwih Beach Resort yang berlokasi di Gianyar Bali.

