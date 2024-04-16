Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erika Carlina Kembali Rasakan Penyakit Autoimun yang Diidapnya Sejak 3 Tahun Lalu

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |18:45 WIB
Erika Carlina kembali rasakan penyakit autoimun (Foto: Instagram/eri.carl)
A
A
A

JAKARTA - Erika Carlina kembali merasakan penyakit autoimun yang telah dirasakannya sejak tiga tahun lalu. Akibat mengidap penyakit autoimun tersebut, Erika sampai mengalami stress dan banyak pikiran.

Bukan tanpa alasan, pasalnya bintang film 'Srimulat: Hil yang Mustahal' ini harus terus berjuang melawan penyakit autoimun tersebut.

"Sudah 3 tahun saya berjuang untuk penyakit autoimun saya dan sekarang baru ngerasain gejala itu lagi sekian lama, triggernya bisa dari apa termasuk stress atau banyak pikiran," kata Erika Carlina dalam instastory diakun instagram miliknya @eri.carl dikutip pada Selasa (16/4/2024).

Dia menerangkan bahwa penyakit autoimun ini dapat berakibat fatal. Bahkan penderita bisa saja mengalami kesemutan hingga kebotakan.

Namun hal tersebut tidak semuanya dirasakan oleh si penderita, karena tergantung pada jenis penyakit autoimun ya diidap.

"Otak bisa kesemutan dan kepala bisa botak (Ini gejala yang menyerang tubuhku) gejala beda-beda tergantung jenis autoimmunenya," jelas Erika.

"Jika anda berdiri keramaian, kemungkinan besar Anda akan kesulitan memilih siapa yang mengidap autoimun," tambahnya.

Mengetahui gejala yang bisa timbul dari penyakit autoimun tersebut, perempuan .. tahun ini mengingatkan kepada siapapun untuk tidak menganggap remeh penyakit autoimun. Ia pun tak lupa untuk mengajak siapapun untuk peduli dengan kesehatannya.

Telusuri berita celebrity lainnya
