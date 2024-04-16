Amanda Manopo Malas Aktif di Media Sosial Gegara Fans Toxic

JAKARTA - Amanda Manopo mengungkapkan alasannya malas untuk selalu aktif di media sosial. Rupanya hal itu berhubungan dengan fans toxic.

Melalui Instagram Story eksklusifnya Amanda Manopo meluapkan kekesalannya. Apalagi banyak fans-fansnya yang sering membuat berita hoax antara dirinya dengan Arya Saloka, lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta.

"Inilah penyebab kenapa gue nggak mau main instagram, nggak mau main sosmed," tulis Amanda Manopo dalam Instagram story eksklusifnya yang dibagikan ulang oleh akun TikTok @somoejutex.

Bukan cuma tak mau aktif di media sosial, Amanda Manopo juga melarang orang di sekelilingnya untuk tidak membagikan foto atau video yang melibatkan dirinya.

Amanda Manopo malas aktif di media sosial gegara fans toxic (Foto: Instagram/amandamanopo)





"Bahkan gue minta orang-orang sekeliling untuk nggak foto atau story," tambah perempuan 24 tahun itu.