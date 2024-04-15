Kondisi Ray Sahetapy usai Terserang Stroke Tahun Lalu

Kondisi Ray Sahetapy usai terserang stroke tahun lalu. (Foto: Instagram/@merdioctav)

JAKARTA - Kondisi Ray Sahetapy berangsur pulih usai sempat terserang stroke tahun lalu. Kabar baik itu diungkapkan sang menantu, Merdianti Octavia lewat unggahannya di Instagram, pada 13 April 2024.

Dalam unggahannya, Merdianti membagikan tiga foto dan satu video yang memperlihatkan kebersamaan dengan sang ayah mertua di momen Lebaran. Pada foto pertama, ibu dua anak itu berpose bersama Ray dan suaminya, Rama Sahetapy.

Meski terlihat lebih kurus, namun wajah sang aktor terlihat sangat segar. Dia bahkan tersenyum semringah ke arah kamera. Sementara pada video yang diunggah sang menantu, Ray terlihat melakukan gerak sepeda statis di dalam kamar.

“Lebaran day 3 with the Sahetapy. Semakin sehat, semakin kuat ya ayah sayang @raysahetapy. Mohon doa baiknya teman-teman untuk Ayah kami,” ujar Merdianti dalam caption unggahannya tersebut.

Meski kondisi kesehatannya mulai membaik, namun Ray Sahetapy masih menjalani terapi. Warganet pun ramai mendoakan agar sang aktor bisa kembali pulih seperti sedia kala.

“Beliau tetap ganteng dan awet muda meski terlihat lebih kurus. Sehat dan terus semangat ya idolaku,” ujar akun @shilasidharta. Akun @isniyatisaleh menambahkan, “Semoga lekas pulih seperti semula. Semangat terus Pak Ray.”

Akun @reseller_laris1 turut berkomentar, “Om Ray tetap ganteng ya. Sehat-sehat, Om. Semoga Allah angkat semua penyakitnya sehingga bisa segera pulih kembali seperti sedia kala.”