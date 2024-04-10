Keseruan Citra Kirana Mudik Pakai Kereta Cepat: Cuma 30 Menit!

JAKARTA - Pasangan Citra Kirana dan Rezky Aditya memanfaatkan momen Idul Fitri untuk melepas rindu dengan orang terkasih di kampung halaman. Tahun ini, mereka memilih mudik ke Bandung.

Membawa serta putra semata wayang mereka, pasangan ini berangkat menuju Bandung menggunakan kereta cepat Whoosh, pada 9 April 2024. Citra tampak menenteng koper sementara sang suami bertugas mendorong stroller sang anak.

Bintang film Air Mata di Ujung Sajadah itu memanjatkan doa agar seluruh masyarakat yang tengah mudik diberi kelancaran hingga bertemu dengan keluarga di kampung halaman.

"Mudik cuma 30 menit. Alhamdulillah. Teman-teman yang pulang kampung hati-hati ya di perjalanan, semoga kita semua selalu dalam Lindungan Allah SWT, aamiin," ujarnya pada Rabu (10/4/2024).

Citra Kirana pun membagikan momen kumpul bersama keluarga besarnya di malam takbiran dengan hidangan khas Lebaran yang sudah tersaji di atas meja makan seperti ketupat, opor ayam, sambal ati ampela dan rendang.*

