HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Abidzar Al Ghifari Ulang Tahun, Umi Pipik Tulis Ucapan Mendalam

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |13:05 WIB
Abidzar Al Ghifari Ulang Tahun, Umi Pipik Tulis Ucapan Mendalam
Abidzar Al Ghifari dapat ucapan ulang tahun mendalam dari Umi Pipik (Foto: Instagram/@abidzar73)
A
A
A

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari genap berusia 23 tahun pada Sabtu, 13 April 2024. Di momen spesialnya, bintang film Balada Si Roy itu mendapat ucapan sekaligus doa mendalam dari sang ibunda, Umi Pipik.

"Masih suasana ramadhan… selamat hari lahir untukmu hari ini anakku sayang @abidzar73," tulis Umi Pipik di Instagram @_ummi_pipik_, Sabtu (13/4/2024).

"Doa ummi selalu untukmu, 23 tahun sudah ummi merawatmu, menjagamu, mendidikmu, menyayangimu dan hari ini ummi melangitkan doa untukmu," sambungnya.

Istri dari mendiang ustaz Jefri Al Buchori itu juga memohon doa semoga Abidzar panjang umur. Terpenting ia ingin Abidzar selalu menjadi sosok yang beriman.

Abidzar Al Ghifari

Abidzar Al Ghifari dapat ucapan ulang tahun mendalam dari Umi Pipik (Foto: Instagram/@abidzar73)


"Ya Allah, panjangkanlah umur anak hamba, sehatkanlah jasad anak hamba, terangilah hatinya, tetapkanlah imannya, baikkanlah amalannya luaskanlah rezekinya," tambah Umi Pipik.

Halaman:
1 2
