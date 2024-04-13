Raffi Ahmad Adzani Sendiri Bayi Perempuan yang Diadopsi

JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina telah mengadopsi seorang bayi perempuan yang diberi nama Lily.

Kehadiran baby Lily juga sudah terekam di vlog YouTube mereka. Bahkan Nagita Slavina juga telah membagikan potretnya bersama bayi yang masih dirahasiakan wajahnya itu.

Ditanya soal kehadiran bayi perempuan tersebut, Raffi Ahmad belum mau banyak cerita.

"Nanti Lily kita ceritain ya, nanti aja dulu," kata Raffi Ahmad dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Suami Nagita Slavina itu saat ini masih melakukan halal bi halal bersama saudara. Belum lagi ia juga akan pergi ke London untuk maraton, sehingga perlu banyak persiapan.

"Nanti kalau abis lebaran," tambah Raffi Ahmad.

Kendati begitu, Raffi Ahmad sedikit membeberkan fakta bahwa ia juga turut mengadzani bayi tersebut. Bahkan nama Lily itu diberikan oleh ia dan sang istri.

"Namanya kita yang kasih, aku yang adzanin juga," beber Raffi Ahmad.