Denise Chariesta Ungkap Alasan Tak Mau Dinikahi JK

JAKARTA - Denise Chariesta menjadi bintang tamu di podcast milik Maia Estianty. Dalam kesempatan itu, Denise pun berbicara cukup banyak tentang kehidupannya, termasuk terkait sosok Yuan Wibowo alias JK, ayah biologis dari putranya, Jaden Bowen Yap.

Dalam tayangan tersebut, Maia awalnya bertanya soal alasan Denise tak dinikahi oleh JK. Rupanya hal itu terjadi lantaran keduanya sempat bertengkar ketika liburan ke Thailand. Bahkan Denise sempat dijambak oleh sang kekasih, padahal saat itu ia berada dalam kondisi hamil.

"Ada orang yang susah dapat cowok, karena dia punya karakter misal emosian enggak bisa dikontrol. Kalau boleh introspeksi, apa kesalahan lu? Kenapa lu sampai enggak dikawinin?" tanya Maia.

"Enggak sih, kan aku yang kabur karena aku djambak. Untungnya aku ada videonya semua," jawab Denise.

Denise Chariesta ungkap alasan tak mau dinikahi JK (Foto: Instagram @denisechariesta91)

Denise mengatakan bahwa JK sempat cemburu dengannya dan menuding jika dirinya selingkuh. Menariknya, ia dituduh berselingkuh dengan dokter Richard Lee.

"Dia ngomong ke orang-orang kalau aku selingkuh. Masa aku selingkuh sama dokter Richard Lee, bun? Kan enggak mungkin. Itu kan aku jadi BA (brand ambassador)-nya dia. Pokoknya tiap aku ada endorse-an apa, aku dibilang, 'lu sama dia? Sama dia ya?'," beber Denise lagi.

Setelah kembali ke Indonesia, Denise pun memilih untuk tak lagi berhubungan dengan JK.

"Jadi, waktu itu karena aku stres banget kan. Ya sudah aku kabur balik ke Indonesia. Dia ngamuk. Aku nenangin dirilah, ketemu mamaku," lanjutnya.