HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ferry Maryadi Pernah Diramal Meninggal Usia 46 Tahun oleh Paranormal Terkenal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |19:27 WIB
Ferry Maryadi Pernah Diramal Meninggal Usia 46 Tahun oleh Paranormal Terkenal
Ferry Maryadi pernah diramal akan meninggal di usia 46 tahun. (Foto: Instagram/@gradykayzel)
A
A
A

JAKARTA - Ferry Maryadi pernah diramal akan meninggal dunia di usia 46 tahun. Tak main-main, orang yang memprediksi masa depannya itu adalah seorang paranormal ternama pada masanya.

“Jadi si peramal ini bilang, gue enggak akan nyampe umur 46 apa kalau enggak salah. Ini yang bilang seorang peramal yang sangat luar biasa,” ujar sang aktor dalam Podhub dalam channel YouTube Deddy Corbuzier, pada Sabtu (6/4/2024).

Beruntung ramalan tersebut tidak terbukti, sebab saat ini Ferry Maryadi sudah genap berusia 50 tahun. Mirisnya lagi, peramal yang sempat meramal usia sang aktor tidak akan sampai 46 tahun ity justru kini telah lebih dahulu tutup usia.

Kini, Ferry Maryadi menjalani kehidupan rumah tangga bahagia bersama aktris Deswita Maharani yang dinikahinya pada 3 Februari 2012. Pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kabay Anaking Maryadi.

Ferry Maryadi pernah diramal meninggal di usia 46 tahun. (Foto: Instagram/@gradykayzel)

Kelahiran Kabay melengkapi kebahagiaan Ferry yang telah dikaruniai anak perempuan bernama Harleyava Princy Maryadi dari pernikahan pertamanya bersama Risma Nilawati.*

(SIS)

